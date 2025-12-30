Tối 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Hơn 450 hòa thượng, tăng ni và Phật tử đã tham dự buổi lễ.

Lễ an vị được tổ chức với sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng Tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng Ban tổ chức.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến dự.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều nghi thức Phật giáo trang trọng được cử hành, cùng lễ dâng hoa đăng thiêng liêng nhằm lan tỏa năng lượng thiện lành, hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, tạo nên khoảnh khắc linh thiêng trên đỉnh núi thiêng huyền thoại.

Tọa lạc tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được chế tác bằng đồng đỏ, bề mặt phủ sơn nhũ vàng 24k. Tôn tượng cao 7,2m, được tạo tác trong tư thế ngồi kiết già trên đài sen, đặt giữa mặt hồ Ưu Đàm lung linh sắc sen vàng. Tay phải Đức Phật thủ ấn giáo hóa, tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời Đức Phật; tay trái nâng quả sung - hình ảnh gắn liền với hành trình giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm.

Bao quanh tôn tượng là Thác Ưu Đàm cao 12m, đường kính 50m, được kiến tạo từ 32 cột vàng, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Lấy cảm hứng từ hào quang của Đức Phật tỏa khắp muôn nơi, thác nước ánh vàng rực rỡ, tạo điểm nhấn nổi bật trên đỉnh núi. Nước từ thác đổ xuống hồ Ưu Đàm hình thành không gian tâm linh huyền diệu, biểu trưng cho cát tường, thịnh vượng và tài lộc lan tỏa khắp nhân gian.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôn tượng mang dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung với tuổi đời nhiều thập kỷ, hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, nhân văn; qua đó định hướng con người nỗ lực kiến tạo các giá trị sống an vui, viên mãn và thánh thiện.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni sẽ chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 1/1/2026. Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đại diện cho hiện tại và tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, đại diện cho tương lai, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, đại diện cho quá khứ đã tạo nên sợi dây kết nối xuyên suốt dòng chảy thời gian: quá khứ-hiện tại-tương lai trên đỉnh núi Bà Đen. Nơi đây trở thành điểm đến tâm linh đặc biệt, giúp Phật tử và du khách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại với tâm chánh niệm, hướng đến hạnh phúc.

Núi Bà Đen hiện là điểm du lịch tâm linh-văn hóa tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt Phật tử và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, chiêm bái./.

