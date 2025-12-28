Vinh danh 50 tác phẩm múa tiêu biểu và trao Giải thưởng nghệ thuật múa năm 2025

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng nghệ thuật múa năm 2025; vinh danh 50 tác phẩm múa tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) và chúc thọ các hội viên cao tuổi. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sỹ múa nhiều thế hệ trên cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam nhận định năm 2025 là một năm mang ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với đất nước, đánh dấu nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của dân tộc như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025)...

Tham gia vào các sự kiện kỷ niệm trên, nghệ thuật múa luôn là thành phần cốt lõi, hoạt động như một ngôn ngữ biểu cảm hùng hồn và giàu cảm xúc, đóng vai trò chính trong việc tái hiện, tôn vinh những giá trị lịch sử, khẳng định niềm tự hào dân tộc.

Điểm lại những dấu ấn nổi bật trong năm 2025, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Anh Phương cho biết Hội đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, như: tổ chức Trại sáng tác múa tại Nhà sáng tác Vũng Tàu; tổ chức các đợt thâm nhập thực tế để tìm hiểu văn hóa các dân tộc tại tỉnh Lào Cai, Lâm Đồng; tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa năm 2025”…

Từ đó, giúp hội viên được khơi nguồn cảm hứng, đam mê và kỹ năng sáng tác, đào tạo, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức xây dựng, ghi hình phim múa “Huyền sử Việt” nhằm tái hiện, tôn vinh các câu chuyện và giá trị lịch sử, huyền sử dân tộc mang đầy cảm xúc bằng nghệ thuật múa thông qua sức mạnh truyền tải của điện ảnh.

Đặc biệt, trong năm qua, Hội đã tổ chức chuỗi hoạt động Tổng kết 50 năm nền nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, tiêu biểu như tổ chức Hội nghị về “Triển khai công tác bình chọn 50 tác phẩm múa tiêu biểu của nghệ thuật múa Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.”

Ban tổ chức trao tặng giải thưởng cho các giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi sáng tạo video nghệ thuật “Tay trong tay - Tỏa sáng tương lai”. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Cùng với đó là các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật sôi nổi, đa chiều, cung cấp bức tranh toàn cảnh, sâu sắc về thực trạng và các xu hướng vận động của nghệ thuật múa Việt Nam 50 năm qua.

Để khẳng định sự đồng hành của nghệ thuật múa Việt Nam cùng dòng chảy phát triển, hội nhập của đất nước, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam đã thực hiện video Vũ điệu đại chúng “Tay trong tay-tỏa sáng tương lai” (Hand in Hand-Brightening the future) phiên bản năm 2025 theo hướng gần gũi giới trẻ, thể hiện được vẻ đẹp của nhiều loại hình nhảy múa kết hợp múa dân gian, cổ điển châu Âu, đương đại, hip-hop, neo-classic, broadway…

Ngay sau khi ra mắt video và quảng bá trên không gian kỹ thuật số, Hội đã phát động Cuộc thi thử thách Video-Reels Challenge tới 38 chi hội trên toàn quốc nhằm kêu gọi hội viên, nhóm và cá nhân nghệ sỹ múa trên cả nước sáng tạo và triển khai tổ chức ghi hình, thực hiện các video theo phiên bản sáng tạo riêng để dự thi trực tuyến.

Đánh giá về hiệu quả của chuỗi hoạt động này, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam Phạm Anh Phương cho rằng, các hoạt động không chỉ có ý nghĩa tổng kết một chặng đường lịch sử, mà còn khẳng định thành tựu, sức sống của nghệ thuật múa sau ngày đất nước thống nhất, đồng thời mở ra tầm nhìn mới, khẳng định văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật múa nói riêng luôn đi cùng, thậm chí đi trước, góp phần tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam đã tổ chức công bố và vinh danh 50 tác phẩm múa tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất.

Trong đó, có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như "Sông Lô" (Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Nhạc); "Lời ru của rừng" (Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Anh Phương), "Khúc biến tấu từ pho tượng cổ" (Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân dân Ứng Duy Thịnh); "Dũng sỹ Rừng Sác" (Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly); "Đôi bạn" (Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết Minh), "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" (Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Văn Quang); "Dệt lanh" (Nghệ sỹ Nhân dân Lữ Kiều Lê)…

Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Anh Phương chia sẻ, mỗi tác phẩm đều phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Việc vinh danh các tác giả có tác phẩm xuất sắc này nhằm tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ nghệ sỹ múa, những người đã dùng nghệ thuật để lưu giữ lịch sử, bồi đắp tâm hồn và nhân cách Việt Nam.

Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam tặng Cúp lưu niệm và Bằng vinh danh cho 50 tác phẩm múa tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Cũng tại buổi lễ, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam đã trao Giải thưởng Nghệ thuật năm 2025 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Cụ thể, 1 Giải thưởng loại A được trao cho Chùm tiểu luận của Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Anh Phương.

Hội cũng đã trao 5 giải B, 3 giải C và 4 phần thưởng loại A, 1 phần thưởng loại B cho các tác phẩm, chùm lý luận phê bình, báo chí.

Cùng với đó, Hội cũng trao 3 Giải Chất lượng đào tạo loại A cho Chương trình thi tốt nghiệp môn Múa cổ điển châu Âu lớp 6 năm khóa 15A, B Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bá Thảo Dung; Chương trình thi tốt nghiệp môn Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa Lớp 6K15 Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh của Phạm Thế Chung; Chương trình thi tốt nghiệp môn Múa dân gian dân tộc hệ 2 năm, khóa 2K26 Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh của Thạc sỹ, Nhà giáo Ưu tú Lê Minh Thu, Thạc sỹ Trần Văn Hiệp.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã trao 6 giải Chất lượng đào tạo loại B và nhiều phần thưởng loại A, B cho chương trình thi tốt nghiệp, các tác phẩm, công trình báo chí, lý luận về nghệ thuật múa.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 2 giải B, 1 giải C cho các tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi sáng tạo video nghệ thuật “Tay trong tay-Tỏa sáng tương lai” trên nền tảng số, tại Tuần lễ Múa Việt Nam 2025. Trong đó, 2 giải A thuộc về tác phẩm “Tràng An ký sự” của nhóm tác giả Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thị Ánh, Vương Thị Thanh Mai và tác phẩm “Hơi thở núi rừng-Kết nối hội nhập” của Chi hội Nghệ sỹ Múa tỉnh Thái Nguyên./.

