Nghệ sỹ Việt hăng hái thi đua yêu nước, bền bỉ lao động nghệ thuật

Hòa cùng hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ngày 27/12 tại Hà Nội, các văn nghệ sỹ cùng chung cảm xúc vinh dự, tự hào.

Đại hội Thi đua yêu nước không chỉ là nơi ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, thành tựu của đội ngũ văn nghệ sỹ, mà còn là cơ hội để họ nhìn lại hành trình sáng tạo của mình, để rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người nghệ sỹ trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Niềm tự hào của người làm nghệ thuật

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho hay thông qua các phong trào thi đua yêu nước, ông cảm nhận rõ hơn niềm tự hào của những người làm nghệ thuật. Với nghệ sỹ xiếc, thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà là động lực để cống hiến, để vượt qua giới hạn của chính mình và phụng sự Tổ quốc bằng lao động sáng tạo.

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: Hồng Phượng/Vietnam+)

Trong những năm qua, đặc biệt giai đoạn từ 2022-2025, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực tiễn hoạt động nghệ thuật.

Với tinh thần vượt khó, dấn thân và cống hiến, từng nghệ sỹ, từng cán bộ, viên chức, người lao động đã cùng nhau tạo nên những thành tựu đáng ghi nhận. Chỉ trong vòng 3 năm, Liên đoàn đã giành được 10 giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Theo ông, những thành tích ấy là kết tinh của sự nỗ lực bền bỉ từ mỗi cá nhân, sự đoàn kết của tập thể, cùng với định hướng đúng đắn và tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng của Ban lãnh đạo Liên đoàn. Thi đua được xem là động lực nội sinh, khơi dậy sức mạnh tự lực, tự cường, giúp nghệ sỹ phát huy tối đa tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

Sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị với tâm thế mới cho sự kiện trọng đại, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn. Một đợt thi đua mới đã được phát động, hướng tới dấu mốc lịch sử này, đồng thời hòa nhịp cùng những thành tựu chung của đất nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển sâu rộng.

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho hay nghệ sỹ xiếc là những người hằng ngày phải đối diện và chinh phục những thử thách khắc nghiệt của nghề, không chỉ là độ cao, sự nguy hiểm hay cường độ luyện tập, mà còn là giới hạn của chính bản thân mình. Để đứng vững trên sân khấu, người nghệ sĩ xiếc phải có ý chí kiên trì, sức bền và sự bền bỉ hiếm có; phải không ngừng vượt qua nỗi sợ, đau đớn và mệt mỏi trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu phát triển chuyên môn và gìn giữ nghề.

Đoàn nghệ sỹ thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam do Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng làm trưởng đoàn tham dự Liên hoan Xiếc thế giới “IDOL” lần thứ 8 tại Moskva, Liên bang Nga năm 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Chúng tôi coi mình là những người truyền lửa, truyền nghề, tiếp thêm niềm tin để các nghệ sỹ giữ vững tinh thần, tư tưởng và bản lĩnh theo nghề,” Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sát và kịp thời của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, nghệ sỹ xiếc Việt Nam sẽ có thêm động lực để thi đua, vượt lên chính mình, chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường quốc tế, qua đó đưa văn hóa, nghệ thuật xiếc và tài năng con người Việt Nam vươn ra thế giới, góp phần làm rạng danh đất nước.

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống

Với Nghệ sỹ Ưu tú Lê Vành Khuyên (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), khi được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước, chị không giấu được niềm xúc động và tự hào. Với chị, đây là sự kiện quan trọng của đất nước, cũng là một dấu mốc đáng trân trọng trong hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ của bản thân.

Nghệ sỹ Ưu tú Lê Vành Khuyên (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam). (Ảnh: Hồng Phượng/Vietnam+)

“Đại hội là dịp để tôi được nhìn lại chặng đường đã qua, được chia sẻ những đóng góp của mình trong quá trình cống hiến, đồng thời kết nối, giao lưu với các nghệ sỹ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đó, chúng tôi cùng học hỏi, cùng trao đổi và suy ngẫm về những vấn đề lớn của văn hóa, nghệ thuật nước nhà,” chị Khuyên bày tỏ.

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Lê Vành Khuyên, văn nghệ sỹ có sứ mệnh phản ánh đời sống, lịch sử và tâm hồn dân tộc thông qua tác phẩm. Khi được đặt trong không khí thi đua yêu nước, những nghệ sỹ như chị càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa những giá trị ấy, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối và yêu quý văn hóa truyền thống.

Nói về vai trò của nghệ thuật truyền thống trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nghệ sỹ Lê Vành Khuyên cho rằng đó là một nguồn lực tinh thần vô cùng quan trọng. Nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản quý báu được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Thông qua các tác phẩm, chương trình biểu diễn, hoạt động truyền dạy, nghệ thuật truyền thống âm thầm nhưng bền bỉ nuôi dưỡng những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, theo chị, việc tìm tòi những cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cũng chính là một hình thức thi đua, thi đua sáng tạo, thi đua cống hiến vì văn hóa dân tộc.

“Mỗi nghệ sỹ, bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc và trách nhiệm xã hội của mình, đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn, qua đó đóng góp thiết thực cho phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới,” nghệ sỹ Ưu tú Lê Vành Khuyên nhấn mạnh.

Thi đua là tích cực sáng tạo

Với thành tích xuất sắc trong nghệ thuật biểu diễn, diễn viên Vũ Việt Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam) được lựa chọn là một trong 45 đại biểu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên lề Đại hội, Việt Hoa bày tỏ niềm vinh dự và tự hào.

Diễn viên Việt Hoa là gương mặt quen thuộc đối với khán giả sân khấu và khán giả truyền hình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Hòa trong không khí thi đua yêu nước, tôi mong muốn sẽ có cơ hội học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, trui rèn bản lĩnh mạnh mẽ, vững vàng hơn để vượt qua thử thách. Thế hệ nghệ sỹ trẻ như tôi sẽ đặt thêm những viên gạch lên nền móng mà các thế hệ trước đã gây dựng cho nền văn hóa nghệ thuật dân tộc,” Việt Hoa bày tỏ.

Việt Hoa phấn khởi khi nền nghệ thuật biểu diễn của nước nhà ngày càng khởi sắc, song cô cũng băn khoăn với bài toán làm thế nào để sân khấu kịch nói luôn sáng đèn.

"Sân khấu kịch đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bởi hiện nay có quá nhiều loại hình giải trí, nghệ thuật biểu diễn hấp dẫn, trong khi đó kịch nói lại là loại hình kén khán giả," Việt Hoa chia sẻ.

Nữ diễn viên cho hay Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, động viên lực lượng văn nghệ sỹ nói chung và nghệ sỹ sân khấu nói riêng, việc cô được góp mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là một minh chứng cho sự động viên đó. Tuy nhiên, Việt Hoa cũng mong sẽ có thêm những cơ chế, chính sách thiết thực cho đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên.

"Phía các nhà hát hiện nay cũng chủ động, tích cực, ứng dụng các loại hình truyền thông mới để quảng bá cho các tác phẩm sân khấu, mục đích là thu hút thêm các khán giả trẻ. Các anh chị em nghệ sỹ thì luôn đau đáu với nghề, không ngừng nỗ lực sáng tạo nghệ thuật. Tôi cho rằng đó là biểu hiện sống động của tinh thần thi đua yêu nước," nữ diễn viên bày tỏ./.

Thi đua là minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển Các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên khắp cả nước đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi phong trào là một minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển.