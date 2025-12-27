Ca sỹ Nguyễn Phương Anh: Từ bài hát về chú bộ đội đến đam mê nhạc thính phòng

Vượt qua hàng trăm thí sinh để giành giải Nhất dòng nhạc Thính phòng tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025,” cô gái 21 tuổi Nguyễn Phương Anh không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát điêu luyện mà còn bằng một trái tim ấm áp và khát vọng nghệ thuật cháy bỏng.

Khát vọng ngôi sao từ thuở ấu thơ

Tình yêu âm nhạc của Nguyễn Phương Anh đã bắt đầu từ những ngày còn thơ bé. Bài hát đầu tiên cô tập hát và yêu thích chính là “Màu áo chú bộ đội.” Giai điệu hào hùng nhưng giản dị ấy đã khơi dậy trong lòng cô bé quê gốc Hưng Yên một ước mơ lớn lao: Trở thành một ngôi sao trên sân khấu, được mang tiếng hát của mình làm đẹp cho đời.

Gia đình Phương Anh không ai theo đuổi nghệ thuật. Khi thấy con gái thích hát, mẹ Phương Anh bảo con cứ học trên tivi, hát theo các ca sỹ trên tivi. Lên lớp 7, mẹ đã đưa Phương Anh đi hát đám cưới, cátsê là gói kẹo hay ít hoa quả.

Từ một cô bé chưa phải là giọng hát xuất sắc nhất, Phương Anh đã “lột xác” nhờ đam mê và ý chí.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Hành trình từ một cô bé thích hát đến giải Nhất một cuộc thi danh giá tại Thủ đô là một chặng đường dài 5 năm rèn luyện kiên trì.

Ở tuổi 21, khi nhiều bạn trẻ còn đang loay hoay định hướng, Phương Anh đã xác định rõ lối đi cho mình: Dòng nhạc thính phòng – một con đường đầy thử thách, đòi hỏi cả kỹ thuật nghiêm ngặt lẫn chiều sâu tâm hồn.

Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh, người đã dìu dắt Phương Anh suốt 5 năm qua, nhớ lại những ngày đầu khi mẹ dắt Phương Anh đến nhà xin học: “Khi đó em còn rất nhỏ, thấp bé, mặc chiếc áo trắng rất dễ thương.”

Từ một cô bé chưa phải là giọng hát xuất sắc nhất, Phương Anh đã “lột xác” nhờ sự chăm chỉ và ý chí sắt đá.

Nhận xét về chuyên môn, nghệ sỹ Lan Anh chia sẻ: “Nhiều người nghĩ thính phòng hát nhẹ nhàng thì không cần nội lực, nhưng thực tế, để hát tinh tế và tiết chế lại đòi hỏi nội lực rất lớn. Nội lực của Phương Anh giống như một ngọn lửa cháy sâu bên trong, âm ỉ và bền bỉ chứ không bùng nổ nhất thời. Đỉnh cao của nghệ thuật là sự giản dị, và Phương Anh đang từng bước chạm đến sự tinh tế đó.”

Nói về cô giáo – Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh, ca sỹ trẻ Nguyễn Phương Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Cô là người kiên nhẫn uốn nắn cho tôi từng câu chữ, từng ngày giúp tôi phát triển kỹ thuật, chiều sâu thẩm mỹ âm nhạc, phong cách trình diễn. Mỗi lần tôi hoang mang, chính cô là người nhắc tôi nhớ lại lý do mình bắt đầu hát. Cô không chỉ dạy kỹ thuật để có cột hơi vững, vị trí âm thanh đúng, mà còn dạy tôi lòng tôn trọng sân khấu, sự kỷ luật với nghề và sự tử tế với khán giả.”

Can đảm dấn thân vào 'địa hạt' thính phòng

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm đêm chung kết xếp hạng Tiếng hát Hà Nội 2025, (tối 9/12), trước hội đồng giám khảo là những tên tuổi gạo cội như Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam, cô sinh viên năm nhất bậc đại học, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã có một lựa chọn đầy bản lĩnh.

Phương Anh trình bày hai tác phẩm: “Bốn mùa yêu thương” (Trần Mạnh Hùng) và “Giấc mơ hồi hương” (Vũ Thành). Đây là những bài hát đòi hỏi kỹ thuật xử lý quãng cao phức tạp nhưng vẫn phải giữ được sự mềm mại, tinh tế. Bằng tư duy âm nhạc chín chắn và bản lĩnh sân khấu vững vàng, cô đã thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo để bước lên bục cao nhất của dòng nhạc Thính phòng.

Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng (giữa). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cá nhân nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng xúc động khi nghe Phương Anh thể hiện ca khúc của mình.

“So với tôi, Phương Anh bắt đầu tiếp cận âm nhạc cổ điển sớm hơn nhiều. Phương Anh hiện tại mới 21 tuổi, tôi thì mãi đến tuổi 24 mới thực sự bước vào con đường này, và phải rất lâu mới có được giải thưởng đầu tiên. Vì thế, những gì Phương Anh đạt được ở thời điểm hiện tại là điều rất đáng ghi nhận,” nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo nhạc sỹ, so với nhạc nhẹ, nơi mỗi năm có hàng trăm ca khúc mới, hàng trăm cơ hội biểu diễn, khán giả sẵn sàng tiếp cận các album, liveshow thì thính phòng là một con đường hiếm hoi và nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi một người trẻ lựa chọn hướng đi này, anh luôn có sự đồng cảm và ủng hộ.

Nhạc sỹ cho hay “Bốn mùa yêu thương” là bài hát anh viết tặng cha mình trong những ngày sống xa gia đình.

“Đó là ca khúc ít người biết, không dễ thể hiện, và thực lòng, tôi không khuyến khích thí sinh chọn các tác phẩm của mình trong những cuộc thi thính phòng, bởi nó khó. Nhưng Phương Anh đã làm được. Em hát bằng sự chân thành, đúng tinh thần ca khúc. Khi Phương Anh biểu diễn, tôi đã nhắn người nhà mở tivi cho bố tôi, lúc đó đang ốm nặng, để nghe bài hát ấy. Với tôi, đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt,” nhạc sỹ bày tỏ.

Khoảnh khắc được xướng tên cho giải thưởng cao nhất của dòng Thính phòng, Phương Anh xúc động chia sẻ: “Đây là một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của tôi. Tôi tin rằng giá trị của giải thưởng sẽ được nhân lên khi nó được sẻ chia.”

Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh là người dìu dắt Phương Anh học nhạc trong 5 năm qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguyễn Phương Anh đã khiến khán giả xúc động khi cô công bố dành một nửa số tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, phần còn lại được gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hưng Yên (Thái Bình cũ) – nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ nghệ thuật của cô.

“Điều thay đổi lớn nhất đối với em sau giải thưởng không chỉ là danh hiệu, mà là nhận thức và trách nhiệm. Em tự tin hơn vào con đường nghệ thuật mình đã lựa chọn, ý thức rõ hơn về việc phải rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và làm nghề một cách chuyên nghiệp mỗi ngày, để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, gia đình và khán giả,” Nguyễn Phương Anh khẳng định.

Và trên hành trình chinh phục con đường âm nhạc mà mình đam mê, Nguyễn Phương Anh luôn tự hào vì có gia đình bên cạnh đồng hành và hỗ trợ mình hết lòng. Những ngày thi, mẹ cô luôn sát cánh chăm lo từng bữa ăn, sức khỏe của con gái.

“Bố tôi không may đã mất cách đây 4 năm, nhưng lúc nào tôi cũng tin bố luôn bên cạnh theo sát bước đường tôi đi. Tôi tự hào khi có một gia đình đã yêu thương để tôi chỉ việc tỏa sáng trên sân khấu,” Phương Anh xúc động bày tỏ.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 được xem là một dấu mốc mới trong học tập và sự nghiệp theo đuổi âm nhạc thính phòng của Nguyễn Phương Anh.

Điều bất ngờ ở Nguyễn Phương Anh là tuy còn đang học tập ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng cô đã giành rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong nước và quốc tế dòng nhạc thính phòng./.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt giao hưởng thính phòng “Bài ca Thống nhất” Chương trình nghệ thuật Giao hưởng thính phòng đặc biệt “Bài ca Thống nhất” hướng tới việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.