Phan Đinh Tùng diễn hài với Tự Long, bị Tuấn Hưng dỗi trong ngày sinh nhật

Tối 26/12, tại Hà Nội, ca sỹ Phan Đinh Tùng đã chính thức khép lại năm 2025 bằng “Đinh Show” – đêm nhạc mừng sinh nhật tuổi 50, đồng thời là dấu son đặc biệt trong hành trình hơn 26 năm ca hát bền bỉ của anh.

Toàn bộ chương trình kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ với 26 ca khúc, chia thành 6 chương, mỗi chương là một mạch cảm xúc rõ ràng.

Các chương đầu của đêm nhạc đưa khán giả trở lại những bản hit làm nên tên tuổi Phan Đinh Tùng suốt nhiều thế hệ, từ "Sóng tình," "Ngôi sao lẻ loi," "Tình yêu diệu kỳ," "Ngồi bên em," "Cào cào lá tre," "Dòng thời gian" cho đến “Bởi vì anh yêu em” - những ca khúc quen thuộc được với bản phối hoàn toàn mới.

Phan Đinh Tùng song ca cùng Bằng Kiều trong "Cơn mưa băng giá". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Phan Đinh Tùng cũng khéo léo đưa vào chương trình những bản cover đang được yêu mến trên thị trường như "Say một đời vì em," "Bao tiền một mớ bình yên.” Mạch cảm xúc tiếp nối bằng các ca khúc mang tinh thần dân tộc, ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước như "Một vòng Việt Nam," "Hào khí Việt Nam," tạo nên điểm nhấn đầy ấn tượng.

Chương nhạc Giáng Sinh trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn. Phan Đinh Tùng bất ngờ xuất hiện với mái tóc bồng bềnh lãng tử, và trình diễn loạt ca khúc Noel kinh điển như "Silent night," "O holy night," "Feliz Navidad"...

Ngay sau "Người tình mùa Đông," sân khấu “Đinh Show” bất ngờ trở thành không gian đầy lãng mạn khi bà xã của nam ca sỹ - chị Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah xuất hiện, mang theo những món quà dành cho Phan Đinh Tùng.

NSND Tự Long cảm thấy xúc động khi chứng kiến tình cảm ấm áp của gia đình và bạn bè dành cho Phan Đinh Tùng. Với NSND Tự Long, đó không chỉ là gia đình theo nghĩa thông thường, mà còn là sự sum vầy của những người đồng hành, sẻ chia và thấu hiểu nhau trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đêm nhạc càng thêm thăng hoa với sự xuất hiện của các nghệ sỹ khách mời - các Anh tài đã kề vai sát cánh cùng Phan Đinh Tùng từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai."

Hà Lê cùng Phan Đinh Tùng mang đến màn song ca "Biển nhớ," một ca khúc nhạc Trịnh được xử lý tinh tế, nơi cả hai dành cho nhau những lời trân trọng về tư duy âm nhạc và sự đồng điệu trong cảm xúc.

Đỗ Hoàng Hiệp góp mặt đầy năng lượng trong ca khúc "Đón bình minh," tạo nên sự hòa quyện đầy thăng hoa.

Anh tài Đỗ Hoàng Hiệp mang đến màn trình diễn đầy nội lực. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bằng Kiều và Phan Đinh Tùng song ca đầy cuốn hút với "Cơn mưa băng giá"... Đặc biệt, Anh tài Tự Long tạo nên liên tiếp các tràng cười với màn tung hứng tiểu phẩm lấy cảm hứng từ "Ơn giời cậu đây rồi," thành công “xoay” Phan Đinh Tùng vào các tình huống hài hước.

Anh tài Tuấn Hưng xuất hiện với màn “dỗi yêu” vì Phan Đinh Tùng tổ chức show ở Hà Nội mà “không mời”, tuy nhiên vẫn hòa giọng đầy cảm xúc trong ca khúc "Nắm lấy tay anh."

MC Anh Tuấn và MC Thành Trung cũng lần lượt góp mặt và cổ vũ nhiệt tình từ hàng ghế khán đài, mang đến bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của các Anh tài sau hành trình tại "Anh trai vượt ngàn chông gai."

Khép lại "Đinh Show" là mashup “Happy Birthday” và “Khúc hát mừng sinh nhật” - bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Phan Đinh Tùng.

Tuấn Hưng chia vui cùng Phan Đinh Tùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân dịp này, Phan Đinh Tùng cũng tuyên bố trong năm 2026 sẽ mang đến phiên bản “Khúc hát mừng sinh nhật” đặc biệt. Đó là dự án đầy tham vọng với sự góp mặt của 5 nghệ sỹ từ 5 châu lục cũng như hàng chục nghệ sỹ trong nước.

Anh đồng thời cũng muốn phát triển thương hiệu xoay quanh chữ “Đinh” với mong muốn tổ chức các đêm nhạc "Đinh Concert," "Đinh Symphony"... trong tương lai.

“Đinh” trước hết là tên đệm, họ của mẹ - người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường sống và làm nghề của nam ca sỹ. Đồng thời, đây cũng là cách anh khẳng định lại đầy trân trọng nghệ danh “Phan Đinh Tùng”, sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành “Phan Đình Tùng.” Ở một lớp nghĩa khác, “Đinh” còn đại diện cho những điều tinh tuyển nhất mà anh cùng êkip muốn mang đến cho khán giả: Những ca khúc đinh, sân khấu đinh, cộng sự đinh và những khoảnh khắc đinh của một hành trình đã qua nhiều thập niên./.

"Đinh Show" có sự tham gia của Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh và Long Nguyễn, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Đạo diễn sân khấu Ngọc Khoa cùng êkip sản xuất KSIMA, stylist Thuận Từ và đội ngũ kỹ thuật hùng hậu.