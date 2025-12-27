Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Tối 26/12, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.

Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật đơn thuần mà còn là bản hùng ca sống động, vẽ nên hành trình thi đua yêu nước đầy tự hào của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo ca sỹ, nghệ sỹ, khắc họa sinh động những kỳ tích từ quá khứ gian khó đến hiện tại thịnh vượng, mở ra một tương lai tươi sáng.

Âm nhạc, múa và hình ảnh hòa quyện, thổi bùng ngọn lửa khát vọng vươn lên trong trái tim mỗi người dân đất Việt, khẳng định sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường và niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Chương trình do Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện, với thời lượng 90 phút, được cấu trúc chặt chẽ qua ba chương, dẫn dắt khán giả đi qua các giai đoạn thăng trầm nhưng oanh liệt của dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa và hình ảnh, để cùng nhìn lại chặng đường thi đua yêu nước hơn bảy thập kỷ qua.

Chương 1 đưa khán giả ngược dòng thời gian về những ngày đầu độc lập, khi cả nước bước vào cuộc thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm." Những phong trào đi vào huyền thoại như "Gió Đại Phong" trên cánh đồng, "Sóng Duyên Hải" trong công nghiệp, "Ba sẵn sàng," "Năm xung phong" trên trận tuyến… được tái hiện bằng âm nhạc và hoạt cảnh. Hình ảnh những con đường mở giữa Trường Sơn, những lớp bình dân học vụ dựng lên nơi sơ tán, những cánh đồng xanh mơn mởn trong bom đạn… tất cả đều mang tinh thần thi đua, thắp lên khát vọng về một đất nước tự do, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chương 2 khắc họa hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tinh thần thi đua yêu nước được tiếp nối và trở thành động lực phát triển quốc gia. Thi đua không phải là khẩu hiệu mà là hành động, là sáng tạo, sức mạnh để Việt Nam từ khó khăn vươn lên trở thành một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đây chính là kỳ tích Việt Nam, kỳ tích của ý chí, trí tuệ và khát vọng của một dân tộc biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Chương 3 mở ra không gian nghệ thuật trẻ trung, hiện đại và tràn đầy niềm tin. Đây là lời hiệu triệu cho hành trình mới, tạo động lực mạnh mẽ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, khẳng định vị thế “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam trên trường quốc tế. Những ca khúc trẻ trung, hiện đại vang lên, khẳng định niềm tin và khát vọng của thế hệ hôm nay, tiếp bước cha ông, hướng tới tương lai.

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sỹ, ca sỹ hàng đầu như nghệ sỹ Nhân dân Trung Đức; các nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi; các ca sỹ Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Hoàng Bách, Khánh Linh, Đức Tuấn, Phương Thanh, Nguyễn Hùng, Thu Hằng, S.T Sơn Thạch; nhóm Oplus, nhóm Ngũ Cung...

Chương trình còn có sự tham gia của Dàn Giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ, Hợp xướng Thăng Long, Vũ đoàn Tre, nhóm Be Singer, Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi thơ cùng nhiều diễn viên khác.

Sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội bên cạnh các gương mặt trẻ được yêu mến đã tạo nên sự giao thoa thế hệ đầy hấp dẫn. Các nghệ sỹ biểu diễn những ca khúc ca ngợi Đảng, Tổ quốc, nhân dân và phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, xen lẫn những sáng tác mới mang hơi thở trẻ trung, hiện đại. Âm nhạc được sử dụng như một dòng chảy xuyên suốt, khắc họa hành trình thi đua yêu nước từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Các em thiếu nhi với phong trào thi đua cháu ngoan Bác Hồ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Không chỉ là một đêm nhạc nghệ thuật, chương trình còn mang ý nghĩa như một lời hiệu triệu. Từ những ngày đầu gian khó, khi cả dân tộc đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước, đến những phong trào mở đường cho tự do, độc lập và hòa bình; từ những lớp người đã ngã xuống giữa bom đạn chiến trường đến những con người thầm lặng miệt mài cống hiến trong thời bình, tất cả hòa chung thành một mạch chảy bất tận của lòng yêu nước, của ý chí Việt Nam.

Ngày hôm nay, giữa thời đại mới với nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội, dân tộc ta một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình qua những kỳ tích phi thường - những kỳ tích được kết nên từ triệu bàn tay, triệu trái tim, triệu niềm tin son sắt.

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là dịp để khán giả nhìn lại, tự hào và là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm tiếp nối truyền thống.

Bằng tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và niềm tin rằng khi mọi trái tim cùng chung nhịp đập, Việt Nam nhất định sẽ làm nên những điều phi thường. Những phong trào thi đua yêu nước sẽ mãi là dòng chảy bất tận của ý chí và khát vọng Việt Nam./.

