Nhà sản xuất 'Về đây bốn cánh chim trời' hứa sẽ hoàn tiền vé cho khán giả

Liên quan đến sự việc đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy tối 28/12 khi khán giả đã có mặt ở khu vực biểu diễn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện đơn vị sản xuất - Công ty Ngọc Việt Corporation cho hay sẽ hoàn tiền vé đầy đủ cho khán giả.

“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhạc sỹ Trần Tiến, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn, và toàn thể anh chị em nghệ sỹ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua. Đặc biệt trong những ngày sát diễn ra chương trình, hàng trăm con người làm việc ngày đêm tại hiện trường; hàng trăm nghệ sỹ, các cháu thiếu nhi tập luyện hăng say, hào hứng để chuẩn bị cho chương trình. Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt,” bà Thu Hà bày tỏ.

Đại diện nhà sản xuất cho hay đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hình ảnh êkip chuẩn bị trước giờ diễn do Ngọc Việt chia sẻ.

Bà Hà nói thêm rằng việc để khán giả đã đến đông đủ, nhà sản xuất mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng.

Lời xin lỗi của Ngọc Việt Corporation không dập tắt được “ngọn lửa” phẫn nộ với những khán giả mua vé tham dự chương trình. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc thông báo hoãn khi sự kiện đã đến giờ diễn là điều không thể chấp nhận. Một số khán giả chia sẻ họ đã di chuyển từ các tỉnh, thành khác, sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, khách sạn và dành thời gian cho chương trình, việc hủy show vào phút chót gây ra nhiều thiệt hại và ảnh hưởng lớn.

Đáng chú ý, nhiều khán giả cho hay Ban Tổ chức vẫn bán vé ngay tại địa điểm biểu diễn vào tối 28/12.

Tối 28/12, chỉ một giờ trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung thông báo cá nhân ông và toàn bộ các nghệ sỹ sẽ rút khỏi sự kiện. (Ảnh: FB)

Sự kiện không chỉ gây bức xúc cho khán giả mà nhiều nghệ sỹ cũng thất vọng và tổn thương. Theo thông tin từ người thân nhạc sỹ Trần Tiến, ông đã ăn mặc chỉn chu đến sự kiện và rồi bật khóc khi nghe tin.

"Buồn lắm, rất tiếc, rất buồn. Một cánh chim không làm nên mùa Xuân. Nhưng cánh chim vẫn khao khát được bay, được gặp, được hát cho khán giả của mình," ông nói.

Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh cho hay anh buồn và sốc vì sự việc xảy ra đột ngột. Theo anh, đây là chương trình được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, quy tụ các nghệ sỹ giỏi nghề và nổi tiếng.

Từ khi nhận lời góp mặt, anh và các nghệ sỹ đều hân hoan, nỗ lực với mong muốn góp phần tri ân 4 nhạc sỹ tên tuổi - những người đã góp phần gây dựng giá trị tốt đẹp cho nền âm nhạc Việt đương đại.

“Tôi thậm chí không hay biết gì về vụ ồn ào đã đến tận nơi và chuẩn bị mọi thứ cần thiết, từ tinh thần, trang phục... Khi vừa vào bên trong mới nghe thông tin dừng show,” anh nói.

Giọng ca Phạm Thu Hà bày tỏ sự thất vọng, bức xúc với công tác tổ chức. (Ảnh: FB)

Trước sự việc này, ca sỹ Phạm Thu Hà đã livestream để chia sẻ về toàn bộ sự việc. Cô cho hay Công ty Ngọc Việt không thực hiện đúng cam kết tài chính với dàn nhạc là nguyên nhân khiến chương trình không thể tổng duyệt.

Sáng 28/12, cô có mặt tại địa điểm tổ chức để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, nhưng khi đến nơi toàn bộ nhạc công đều vắng mặt, chỉ có một số ca sỹ đến như Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Đoan Trang và Phạm Thu Hà.

“Nội bộ nghệ sỹ nhận được thông tin rằng Ngọc Việt Show đã không thực hiện đúng hợp đồng với các nhạc công. Theo thỏa thuận, sau khi thanh toán 50% ban đầu, phía tổ chức phải tiếp tục chuyển 30% trước show từ 5-7 ngày nhưng khoản này đã không được thực hiện. Được biết, Ngọc Việt đã nhiều lần chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng, vì vậy, các nhạc công quyết định không tham gia tổng duyệt,” Phạm Thu Hà nói.

Về phía cá nhân, Phạm Thu Hà khẳng định cô đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng không thể tiếp tục tham gia biểu diễn khi đơn vị tổ chức không tôn trọng các thỏa thuận đã ký.

“Tiền bạc là quan trọng, nhưng điều nghệ sỹ cần hơn là sự tôn trọng,” Phạm Thu Hà nhấn mạnh.

Poster chương trình.

Ca sỹ Phạm Thu Hà cho biết cô và nhiều đồng nghiệp luôn đặt trách nhiệm với khán giả và chương trình lên hàng đầu: Nhạc sỹ Trần Tiền dù đang mắc bệnh nan y nhưng vẫn sốt sắng ra Hà Nội, tự bỏ tiền mua vé máy bay, diva Hồng Nhung, vợ chồng nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn cũng vậy, trong khi diva Hà Trần, ca sỹ Thanh Thụy cũng đáp máy bay từ Mỹ về... Tất cả đều chuẩn bị tươm tất mọi thứ để góp mặt vào show.

"Hơn 10 năm biểu diễn, chưa có show nào lộn xộn như chương trình này về tất cả các khâu,” cô nói.

Điều khiến Phạm Thu Hà bức xúc nhất là sát giờ diễn Ban Tổ chức vẫn không thông báo hoãn show, dù trong nội bộ nghệ sỹ đã xác định không thể tổng duyệt và biểu diễn. Ca sỹ bày tỏ lo ngại khi hàng nghìn vé đã được bán ra nhưng khán giả vẫn không nhận được thông tin rõ ràng. Việc này sẽ khiến điều tiếng dồn hết về phía nghệ sỹ./.

Đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy giờ chót, nghệ sỹ, khán giả bức xúc Những vụ việc xoay quanh công tác tổ chức đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' đang gây bức xúc trong cộng đồng yêu nhạc và giới nghệ sỹ, trở thành vụ 'lùm xùm' hiếm có trong showbiz Việt.