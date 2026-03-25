Đêm diễn giàu cảm xúc của ballet kinh điển Nga trên sân khấu Thủ đô

Tối 25/3, lần đầu tiên các nghệ sỹ nhà hát Russian State Ballet - Nhà hát Ballet danh tiếng đến từ Liên bang Nga - đã biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trong kiệt tác ballet kinh điển “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Vở diễn mang đến cho công chúng Thủ đô một đêm thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc với vẻ đẹp của nghệ thuật hàn lâm Nga.

Ngay từ những khung cảnh đầu tiên, khán phòng đã chìm trong không khí cổ tích với bối cảnh lộng lẫy cùng âm nhạc quen thuộc của Tchaikovsky như “Điệu vũ Nàng tiên Kẹo Ngọt - Dance of the Sugar Plum Fairy,” “Vũ khúc những đóa hoa - Waltz of the flowers,” đặc biệt là những cú nhảy hay màn múa đôi đoạn “Pas de deux,” đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp ăn ý và đầy tinh tế giữa các nghệ sỹ.

Nhiều khán giả chia sẻ khi xem vở diễn, họ không chỉ xem ballet mà thực sự “sống” trong câu chuyện, đi cùng nhân vật qua thế giới của giấc mơ, của những vùng đất thần tiên...

“The Nutcracker” là kiệt tác ballet đỉnh cao của nhà soạn nhạc vỹ đại người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky, được công diễn lần đầu vào ngày 18/12/1892 tại Nhà hát Mariinsky, St. Petersburg.

Vở ballet phỏng theo truyện cổ tích “Kẹp hạt dẻ và Vua chuột” của Ernst Theodor Amadeus Hoffmann - một tác phẩm ngập tràn sắc màu kỳ ảo của tuổi thơ, nơi trí tưởng tượng theo chân một đứa trẻ từ căn phòng và cây thông Noel đêm Giáng sinh phiêu lưu đến vương quốc của những phép màu. Đây là một trong những vở ballet được trình diễn nhiều nhất trên thế giới.

Các nghệ sỹ biểu diễn vở ballet “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Với phiên bản lần này, các nghệ sỹ của Nhà hát Russian State Ballet đưa khán giả bước vào một thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, nơi trí tưởng tượng thăng hoa trong những tổ hợp múa đặc trưng của trường phái ballet Nga cổ điển.

Với cấu trúc dàn dựng chuẩn mực, phục trang lộng lẫy và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, tác phẩm không chỉ là biểu tượng của mùa lễ hội, mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp trường tồn của nghệ thuật ballet hàn lâm.

Cùng với âm nhạc bất hủ của Tchaikovsky, sự kết hợp giữa đoàn ballet đẳng cấp quốc tế và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến cho công chúng Thủ đô một đêm diễn thăng hoa, trọn vẹn cả về thị giác lẫn thính giác.

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết thêm, vào tối 26 và 27/3, các nghệ sỹ Nhà hát Russian State Ballet sẽ biểu diễn vở ballet “Romeo & Juliet”- được chuyển thể từ kiệt tác văn học của William Shakespeare, với phần âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev, tác phẩm là sự hòa quyện, đan cài giữa bi kịch tình yêu bất tử và ngôn ngữ hình thể mãnh liệt, tái hiện tinh thần lãng mạn và xung đột dữ dội đầy kịch tính của câu chuyện tình yêu.

Các nghệ sỹ biểu diễn vở ballet “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Được thành lập năm 1981, Nhà hát Russian State Ballet là một trong những đơn vị uy tín, quy tụ nhiều nghệ sĩ ballet danh tiếng. Với phong cách trình diễn, kỹ thuật chuẩn mực của nghệ thuật ballet kinh điển và tinh thần biểu cảm đặc trưng của trường phái ballet Nga.

Nhà hát đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Những chuyến lưu diễn cùng các tác phẩm kinh điển như “The Nutcracker,” “Sleeping Beauty,” “Giselle,” “Romeo and Juliet”... đã đưa nghệ thuật ballet Nga đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Đặc biệt, các chương trình biểu diễn của Nhà hát thường có sự góp mặt của những soloist hàng đầu xuất thân từ Nhà hát Bolshoi Ballet - “cái nôi” của ballet cổ điển Nga. Chính điều này tạo nên chất lượng biểu diễn vượt trội, nơi kỹ thuật đạt đến độ chính xác tuyệt đối nhưng vẫn thấm đẫm cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật.

Tháng 4/2025, Nhà hát Russian State Ballet đã có buổi biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm qua tác phẩm “Swan Lake” (Hồ Thiên Nga) và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả, cũng như giới chuyên môn.

Thành công ấy tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của ballet Nga đối với công chúng Việt Nam, mở ra những nhịp cầu giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia, thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa.

Trong lần trở lại này, Nhà hát trình diễn hai tác phẩm kinh điển “Romeo and Juliet” và tác phẩm “The Nutcracker.”

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Nghệ thuật Vyacheslav Gordeev - một trong những ngôi sao ballet lừng danh của thế kỷ 20, công chúng Thủ đô được thưởng thức những đêm diễn đẳng cấp, nơi những chuẩn mực ballet Nga được tôn vinh và thăng hoa, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật Thủ đô./.

