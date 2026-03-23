Nhà hát ballet nổi tiếng của Nga mang 'Kẹp hạt dẻ', 'Romeo và Juliet' đến Hà Nội

Hai tác phẩm ballet kinh điển “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) cùng “Romeo và Juliet” sẽ được các nghệ sỹ thuộc nhà hát Russian State Ballet trình diễn vào ngày 25, 26 và 27/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Theo đó, tối 25/3, lần đầu tiên, các nghệ sỹ “xứ sở bạch dương” sẽ kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội biểu diễn kiệt tác “Kẹp hạt dẻ” - một trong những đỉnh cao của nghệ thuật ballet cổ điển, cùng âm nhạc bất hủ của Tchaikovsky.

Ra đời năm 1892, “Kẹp hạt dẻ” là một trong những vở ballet được trình diễn nhiều nhất trên thế giới.

Tại Nhà hát Hồ Gươm lần này, chương trình sẽ đưa khán giả bước vào thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, nơi trí tưởng tượng thăng hoa trong những điệu múa đặc trưng của ballet Nga cổ điển.

Ballet "Kẹp hạt dẻ" kể về câu chuyện Giáng sinh diệu kỳ, được công chúng yêu mến trên toàn thế giới. (Ảnh: BTC)

Với cấu trúc dàn dựng chuẩn mực, phục trang lộng lẫy và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, tác phẩm không chỉ là biểu tượng của mùa lễ hội mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp trường tồn của nghệ thuật ballet hàn lâm.

Tiếp đó, trong hai tối 26 và 27/3, những vũ công của Russian State Ballet sẽ tái hiện lại “Romeo và Juliet” - vở ballet chuyển thể từ kiệt tác văn học của William Shakespeare, với phần âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev.

Đây cũng là lần đầu tiên vở ballet này được nhà hát Russian State Ballet biểu diễn trọn vẹn tại Việt Nam. Tác phẩm là bản hòa quyện giữa bi kịch tình yêu bất tử và ngôn ngữ hình thể mãnh liệt, nơi những điệu nhảy tinh tế của các vũ công đan xen cùng các cảnh dàn dựng hoành tráng, tái hiện trọn vẹn tinh thần lãng mạn và xung đột dữ dội của câu chuyện.

Sau chương trình tại Hà Nội, đoàn sẽ tiếp tục biểu diễn vở “Romeo và Juliet” tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng vào ngày 29/3./.

Russian State Ballet được thành lập năm 1981. Đây là một trong những đoàn ballet quốc tế uy tín, quy tụ nhiều nghệ sỹ từng cộng tác với các nhà hát lớn của Nga. Với phong cách trình diễn đậm chất hàn lâm, kỹ thuật chuẩn mực và tinh thần biểu cảm đặc trưng của trường phái ballet Nga, đoàn đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia. Trước đó, vào tháng 4/2025, Russian State Ballet đã ghi dấu ấn sâu đậm tại Hà Nội với vở “Swan Lake” (Hồ Thiên nga). Thành công ấy tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn bền bỉ của ballet Nga đối với công chúng Việt Nam, đồng thời mở ra những nhịp cầu giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia./.