Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gắn kết xã hội và kiến tạo hòa bình

Tối 20/3, trong không gian đậm chất văn hiến của Hồ Văn, thuộc quần thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3.

Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, cùng đại diện các bộ, ngành, các cơ sở giáo dục, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và Pháp ngữ tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, Ngày Quốc tế Pháp ngữ là dịp hội tụ của hơn 396 triệu người sử dụng Tiếng Pháp trên toàn thế giới cùng chia sẻ một không gian ngôn ngữ, văn hóa và giá trị chung.

Thứ trưởng khẳng định, đối với Việt Nam, Pháp ngữ không chỉ là một di sản lịch sử mà còn là một kênh hợp tác năng động, góp phần thúc đẩy việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, những giá trị của Pháp ngữ như đối thoại, đoàn kết, tôn trọng đa dạng và hợp tác vì phát triển bền vững càng trở nên giá trị và ý nghĩa hơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ và cam kết tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu chung của Cộng đồng.

Đồng thời, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm đóng góp thiết thực vào thành công của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, được tổ chức vào tháng 11/2026 tại Phnom Penh, Campuchia.

Trong thông điệp gửi tới cộng đồng Pháp ngữ Việt Nam, Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo khẳng định Tiếng Pháp đang tiếp tục khẳng định vị thế của một ngôn ngữ hiện đại, giàu cơ hội trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ. Bà đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam như một trụ cột của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc nuôi dưỡng đối thoại, củng cố gắn kết xã hội và kiến tạo một tương lai hòa bình.

Hướng tới Hội nghị cấp cao Pháp ngữ 2026, bà Louise Mushikiwabo kêu gọi các quốc gia thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong đó có Việt Nam tiếp tục chung tay phát huy sức mạnh đa phương, nâng cao tiếng nói và tầm ảnh hưởng của không gian Pháp ngữ trên trường quốc tế.

Với chủ đề “Một thế hệ Hòa bình? Đóng góp của thanh niên cho một thế giới hòa bình hơn,” Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong gắn kết xã hội và kiến tạo hòa bình. Không chỉ là lực lượng kế cận, thanh niên được khẳng định là chủ thể thúc đẩy đối thoại, thu hẹp khác biệt, lan tỏa tinh thần khoan dung và hợp tác-những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của Cộng đồng Pháp ngữ.

Không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám (biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn vinh tri thức)-nơi tổ chức Lễ kỷ niệm cũng càng làm nổi bật ý nghĩa kết nối giữa tri thức, văn hóa và khát vọng hòa bình của các thế hệ hôm nay.

Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3 được chính thức bắt đầu kỷ niệm từ năm 1980 với ý nghĩa tôn vinh Pháp ngữ và đa dạng văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành viên.

Hiện nay trên thế giới có gần 400 triệu người sử dụng Tiếng Pháp và ở Việt Nam là gần 1 triệu người./.

