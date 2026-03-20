Dàn mỹ nhân quốc tế sẽ “đổ bộ” Đà Nẵng dự thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu

Tháng 8/2026, thành phố Đà Nẵng và cố đô Huế sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng sắc đẹp quốc tế khi lần đầu Việt Nam đăng cai cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu – Miss Heritage Global 2026 (7th Edition). Cuộc thi nhan sắc tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với các giá trị văn hóa và di sản trên thế giới.

Miss Heritage Global 2026 còn là hành trình kết nối văn hóa, nơi hơn 40 đại diện đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng hội tụ, mang theo bản sắc riêng để quảng bá di sản của đất nước mình đến bạn bè quốc tế.

Thông tin từ ban tổ chức, các thí sinh sẽ dự thi từ ngày 7-13/8/2026, với chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch tại Đà Nẵng, Huế – những địa danh nổi tiếng có hệ thống di sản được UNESCO công nhận. Từ Cầu Rồng, Bà Nà Hills đến Kinh thành Huế, Hội An hay Thánh địa Mỹ Sơn, tất cả sẽ trở thành “sân khấu” sống động cho hành trình sắc đẹp gắn liền với văn hóa các quốc gia tỏa sáng.

Đáng chú ý, điểm khác biệt và thú vị nhất của mùa giải năm nay là Giải chạy giao lưu cùng cộng đồng – Miss Heritage Global Relay Run 2026. Ban tổ chức đã chọn hoạt động thể thao này để kết nối năng lượng tích cực giữa các hoa hậu quốc tế và cộng đồng Việt Nam.

Với hình thức chạy tiếp sức 15km, mỗi đội gồm một hoa hậu đại diện quốc gia và các thành viên trong nước sẽ tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố quốc tế và tinh thần cộng đồng.

Hoạt động này còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe, thúc đẩy lối sống lành mạnh, trách nhiệm trong gìn giữ di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện và tràn đầy năng lượng.

Khép lại hành trình là đêm chung kết diễn ra vào ngày 12/8/2026 tại Đà Nẵng, nơi các thí sinh sẽ tranh tài qua các phần thi như trình diễn áo dài Việt Nam, trang phục dân tộc, trang phục thể thao, váy dạ hội để chọn top 5 bước vào phần thi ứng xử, tìm chủ nhân cho chiếc vương miện mùa giải lần thứ 7 cuộc thi.

Với sự kết hợp giữa sắc đẹp, văn hóa và những hoạt động cộng đồng đầy cảm hứng, Miss Heritage Global 2026 không chỉ là cuộc thi mà còn là một “lễ hội quốc tế” đúng nghĩa, nơi Việt Nam có cơ hội tỏa sáng trên bản đồ sắc đẹp toàn cầu./.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu - Miss Heritage Global do Tổ chức Miss Heritage Global Pageant sáng lập, tổ chức mùa đầu tiên năm 2013. Mùa giải gần nhất tổ chức vào năm 2022 tại Nam Phi. Năm 2026, cuộc thi bước sang mùa thứ 7, lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức, cũng là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại khu vực châu Á.

