Tổ chức Miss World ấn tượng với dự án về biến đổi khí hậu của Bảo Ngọc

Tổ chức Miss World vừa đăng tải bài viết trên fanpage và website chính thức về đại diện nhan sắc Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Bài viết có tiêu đề “Reigning Miss World Vietnam Lê Nguyễn Bảo Ngọc Champions Youth Climate Action at Vietnam Green Day 2025” (tạm dịch: Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiên phong hành động vì khí hậu tại Vietnam Green Day 2025).

Đáng chú ý, Miss World giới thiệu Vietnam Green Day 2025 là một trong những sự kiện về môi trường lớn nhất cả nước, thu hút hơn 20.000 người tham dự.

Bài đăng của Miss World viết: “Đại diện Việt Nam sẵn sàng tại cuộc thi Miss World lần thứ 73 vào năm 2026, Bảo Ngọc đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm khí hậu, trao quyền cho giới trẻ lối sống bền vững, đồng thời kêu gọi thế hệ tiếp theo đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc bảo vệ hành tinh.”

“Với tầm nhìn rõ ràng về một tương lai xanh hơn, Miss World Vietnam cho thấy Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty With a Purpose) bắt đầu bằng hành động, và hành động đó phải bắt đầu ngay từ bây giờ,” tổ chức Miss World dành lời khích lệ.

Đây cũng là một trong số ít bài viết về thí sinh khu vực châu Á của mùa giải thứ 73 tính đến hiện tại được xuất hiện trên nền tảng chính thức của Miss World. Ngoài ra, tổ chức Miss World còn dành đoạn giới thiệu về Bảo Ngọc với vai trò nhà sáng lập Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 13 - Hành động vì khí hậu.

Những hoạt động thiết thực vì môi trường của đại diện Việt Nam đã khiến tổ chức Miss World ấn tượng. Không những thế, một số chuyên trang sắc đẹp cũng đánh giá Bảo Ngọc là một trong những đại diện tiềm năng của khu vực châu Á.

Chia sẻ về hành trình của mình, Bảo Ngọc bộc bạch: “Trao quyền cho thanh niên Việt Nam dẫn dắt phong trào khí hậu toàn cầu chính là nhịp đập trong trái tim tôi. Tôi muốn mang đến Miss World hình ảnh của một Việt Nam không chỉ đẹp, mà còn nhân ái, bền vững và có trách nhiệm với thế giới.”

Không chỉ nổi bật với dự án cộng đồng, Bảo Ngọc còn được ghi nhận với nhiều thành tích như: chủ nhân Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024, cùng nhiều bằng khen cấp thành phố vì những đóng góp tích cực trong công tác hội và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh tâm huyết dành cho các dự án, Hoa hậu Bảo Ngọc vẫn đang duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chuẩn bị chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026./.

Vietnam Green Day 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi dự án GenZero do chính Bảo Ngọc sáng lập. Tại đây, cô đã mang đến một bài phát biểu cảm xúc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho thế hệ trẻ và nuôi dưỡng lối sống bền vững: “Yêu thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm, mà là bản chất của sự sống. Sự tồn tại của hành tinh chính là sự tồn tại của chính chúng ta.”

