Dàn hoa hậu Việt Nam: Đã hết thời định kiến “bình bông di động”?

Thời gian qua, dàn hoa hậu Việt Nam đã chứng tỏ không chỉ có nhan sắc vượt trội mà còn đa năng với hình ảnh “hoa hậu tri thức” khi xuất hiện ở các sự kiện quốc tế lớn trong vai trò MC, giảng viên thỉnh giảng…

Truyền cảm hứng cho sinh viên quốc tế

Nhận được lời mời thỉnh giảng từ khoa Quản trị Xã hội, Đại học Thammasat, Thái Lan, trong khuôn khổ chuỗi các buổi thuyết trình của đại học này, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có dịp nói về chủ đề “Giới và Phát triển: Công việc của phụ nữ tại ASEAN và Liên Hợp Quốc.”

Buổi trao đổi quy tụ đông đảo các sinh viên quốc tế đến từ các nước trong khu vực ASEAN. Sự đa dạng văn hóa của lớp học đã tạo nên một không gian cởi mở, nơi các vấn đề về giới và phát triển được thảo luận dưới nhiều góc nhìn đa dạng.

Đây cũng là bước tiến mới trong hành trình học thuật và hoạt động xã hội của Bảo Ngọc, khi cô lần đầu tiên trở thành diễn giả tại một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất Thái Lan. Trường thành lập từ năm 1934 với sứ mệnh thúc đẩy dân chủ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Tập trung phân tích chủ đề “Chiến lược của phụ nữ trong bối cảnh thế giới đầy biến động” là một vấn đề mang tính thời sự và có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển toàn cầu, Bảo Ngọc không chỉ mang đến những lý luận học thuật sắc sảo mà còn lồng ghép những trải nghiệm thực tế từ hành trình hoạt động cộng đồng trong nước và các diễn đàn quốc tế.

Bảo Ngọc được đánh giá là hoa hậu tri thức của làng nhan sắc Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Qua đó, cô muốn làm nổi bật vai trò của phụ nữ như những nhân tố chủ động, sáng tạo và có khả năng thích ứng cao trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới, xung đột xã hội và khủng hoảng phát triển.

Thông qua bài phát biểu này, Bảo Ngọc không chỉ truyền cảm hứng về lý tưởng sống và hành động vì cộng đồng, mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc kiến tạo tương lai toàn cầu, sẵn sàng bước ra thế giới để đối thoại, hợp tác và dẫn dắt những thay đổi tích cực.

“Thật vinh dự khi lần đầu tiên được thỉnh giảng tại một trong những ngôi trường danh tiếng như Đại học Thammasat, tôi vừa hồi hộp vừa tràn đầy hứng khởi. Không chỉ đến đây với tư cách hoa hậu, tôi còn là một người trẻ mang trong mình khát vọng đóng góp cho xã hội. Tôi tin rằng tri thức, lòng nhân ái và sự kết nối xuyên biên giới sẽ là nền tảng cho một tương lai bền vững hơn,” Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ.

Nàng hậu cho biết thêm cô thật sự ấn tượng với sự chủ động và tinh thần nhiệt huyết của sinh viên Thammasat thông qua cách các bạn đặt câu hỏi sắc sảo, chia sẻ những góc nhìn đa chiều về vai trò của phụ nữ trong phát triển toàn cầu.

Sự kiện diễn ra trong thời điểm Bảo Ngọc đang tích cực chuẩn bị cho hành trình đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026.

Hoa hậu Bảo Ngọc đã có một trải nghiệm mới mẻ tại Đại học Thammasat. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh việc tham gia đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh, Bảo Ngọc vẫn đang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động phát triển bền vững và ngoại giao thanh niên. Bảo Ngọc cho biết tháng 11 tới, cô sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ ba mươi (COP 30) tại Brazil với tư cách là đại diện của tổ chức GEN ZERO - Thanh niên vì phát triển bền vững.

Thông qua buổi thỉnh giảng và hành trình chuẩn bị cho Miss World, Bảo Ngọc mong muốn truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ về việc sống có lý tưởng, hành động vì cộng đồng và không ngừng vươn lên để khẳng định bản thân trên trường quốc tế.

MC sự kiện quốc tế

Hội nghị Cấp cao về Trung tâm Tài chính Quốc tế Vương quốc Anh – Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội quy tụ lãnh đạo cấp cao từ Việt Nam, Vương quốc Anh và nhiều đại biểu đến từ các nước.

Hoa hậu Lương Thùy Linh được ban tổ chức chọn đảm nhận vai trò MC chính của hội nghị. Với phong thái tự tin, giọng dẫn chuẩn mực và khả năng ngoại ngữ thành thạo, cô đã khéo léo dẫn dắt toàn bộ chương trình, tạo sự kết nối mạch lạc giữa các diễn giả, khách mời và khán giả. Phần dẫn của Linh được giới chuyên môn cùng như khách tham dự đánh giá cao nhờ sự tinh tế, chỉn chu và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Đặc biệt, trong không gian quốc tế, hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài duyên dáng trở thành điểm nhấn văn hóa, mang đến niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hiện đại nhưng luôn gìn giữ giá trị truyền thống.

Lương Thùy Linh đã có nhiều kinh nghiệm MC các chương trình có quy mô lớn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đây không phải là lần đầu tiên Lương Thùy Linh xuất hiện với vai trò MC tại các sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Trước đó, cô từng được giao trọng trách dẫn dắt nhiều chương trình lớn như diễn đàn giáo dục toàn cầu, hội nghị doanh nghiệp quốc tế, các sự kiện về kinh tế – văn hóa có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo, học giả, doanh nhân trong và ngoài nước. Dấu ấn mà nàng hậu để lại sau mỗi chương trình là phong cách làm việc chuyên nghiệp, vững kiến thức nền cùng việc truyền cảm hứng tự nhiên.

Sự nghiệp hậu đăng quang của Lương Thùy Linh đã và đang chứng minh cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ một hoa hậu nổi bật với chiều cao 1m80 và thành tích học tập xuất sắc, cô dần mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực dẫn chương trình và đã ghi dấu ấn.

“Tôi xem mỗi sự kiện mình tham gia là một trải nghiệm để học hỏi và trưởng thành hơn. Được góp mặt trong hội nghị lần này là một vinh dự lớn, và tôi hạnh phúc khi có thể mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế,” Lương Thùy Linh chia sẻ.

Lương Thùy Linh đang dần khẳng định bản thân như một gương mặt dẫn chương trình triển vọng, có khả năng đồng hành cùng các sự kiện từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, tài chính./.

Lương Thùy Linh đã có cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)