Chuyến đi ý nghĩa của Hoa hậu Bảo Ngọc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa có chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trẻ em và Thanh thiếu niên ASEAN về Biến đổi Khí hậu (ACYCS 2025), diễn ra tại Langkawi từ ngày 2-4/9, do UNICEF và Bộ Tài nguyên và Môi trường Bền vững Malaysia (NRES) đồng tổ chức.

Hội nghị là diễn đàn quy tụ nhiều đại biểu trẻ từ các quốc gia ASEAN, trong độ tuổi từ 15-25, nhằm trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng các giải pháp sáng tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động này hướng đến việc thúc đẩy vai trò của thế hệ trẻ trong việc định hình chính sách khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và xây dựng một ASEAN công bằng, xanh và phát triển toàn diện

Trong khuôn khổ hội nghị, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia với tư cách là nhà sáng lập Gen Zero - tổ chức Thanh niên vì Phát triển bền vững. Đại diện Việt Nam cho biết tại các phiên thảo luận chuyên đề, cô chia sẻ về hành trình của Gen Zero, về các mô hình hoạt động cộng đồng tại Việt Nam và đề xuất các sáng kiến hợp tác quốc tế trong khu vực. Bảo Ngọc đã cùng các chuyên gia và đại diện thanh niên các nước bạn bàn bạc và thảo luận để tìm ra giải pháp thích hợp cho vấn đề ô nhiễm không khí, xâm nhập mặn ở các quốc gia.

Bảo Ngọc cũng mang câu chuyện về xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - quê hương cô đến với bạn bè quốc tế, để thế giới biết nhiều hơn về một vùng đồng bằng màu mỡ ở miền Nam Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ sẽ bị biển nhấn chìm trong tương lai.

Bảo Ngọc nhấn mạnh đây không phải là câu chuyện riêng của Đồng Bằng Sông Cửu Long hay Việt Nam, mà là vấn đề chung của toàn cầu. Vì thế cô rất mong vấn đề ở Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ được lưu tâm và kêu gọi sự chung tay hành động của thế giới. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ tham gia đóng góp vào tiếng nói chung của thanh niên ASEAN về khí hậu, giao lưu văn hóa và kết nối với các tổ chức quốc tế tại hội nghị để mở rộng mạng lưới hành động vì phát triển bền vững.

“Đây là một cơ hội quý báu để Gen Zero học hỏi và đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN. Việc tham gia ACYCS 2025 giúp chúng tôi kết nối, tạo nên một mạng lưới thanh niên mạnh mẽ, cùng nhau hành động để bảo vệ hành tinh xanh,” Bảo Ngọc chia sẻ.

Trước ACYCS 2025, Bảo Ngọc cũng từng đại diện Gen Zero phát biểu tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu - COP29 tại Azerbaijan, và tháng 11 tới đây cô sẽ tham dự COP 30. Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng đại diện Việt Nam tham sự nhiều sự kiện quốc tế như hội nghị P4G lần thứ 4, Diễn đàn Tương Lai ASEAN.

Bảo Ngọc cũng là đại diện Việt Nam điều hành phiên đối thoại thanh niên cùng Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào tháng Tư vừa qua; là gương mặt tích cực trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Với những đóng góp bền bỉ, cô được vinh danh là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024.

Việc tham dự ACYCS 2025 tại Malaysia tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hành trình mang Gen Zero đến gần hơn với quốc tế, trước khi Bảo Ngọc chính thức giới thiệu dự án tại cuộc thi Miss World lần thứ 73 sắp tới, nơi cô sẽ đại diện Việt Nam tranh tài./.

