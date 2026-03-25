Phim mới trên VTV: Khi người trẻ 'ngược đường ngược nắng' giữ gìn truyền thống

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, bộ phim truyền hình “Ngược đường ngược nắng" mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc về gia đình, tình yêu và khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Phim truyền hình-Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi ra mắt bộ phim ngày 25/3 tại Hà Nội.

Lấy bối cảnh một làng nghề làm hương, phim khắc họa hành trình của những người trẻ dám đi “ngược đường" định kiến để theo đuổi tình yêu và tương lai của nghề truyền thống.

Bộ phim xoay quanh gia đình ông Phúc – chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau khi vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn: Vân – người chị cả điềm đạm, là cán bộ xã luôn sống theo nguyên tắc, và Mai – cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.

Đây là dự án phim đầu tiên Đình Tú và Ngọc Huyền đóng chung kể từ sau khi làm đám cưới năm 2025.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Thế nhưng, con đường ấy nhanh chóng gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực-bà Diện, chủ xưởng tăm hương trong làng bất ngờ bùng phát. Trớ trêu thay, giữa những xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai và Trung – con trai duy nhất của ông Trực.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, “Ngược đường ngược nắng” còn là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại – nơi những con người bình dị đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn truyền thống và thích nghi với sự thay đổi của thời đại.

Trong không gian đặc trưng của làng hương với sắc đỏ của những bó chân hương phơi đầy sân, mùi quế, mùi trầm thoang thoảng trong gió, bộ phim gợi nhắc về những giá trị văn hóa đã gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ. Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim gửi gắm thông điệp: Chỉ khi con người biết buông bỏ hận thù và thấu hiểu nhau, những mối quan hệ tưởng chừng đối đầu mới có thể tìm lại ánh sáng của yêu thương.

Một trong những điểm thú vị của “Ngược đường ngược nắng” là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Cặp vợ chồng trẻ được khán giả yêu mến và ủng hộ trong suốt thời gian qua Ngọc Huyền-Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung - cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyệt Hằng và nghệ sỹ Anh Tuấn lần đầu đóng cặp vợ chồng trong phim truyền hình. (Ảnh: VTV)

Một bộ đôi khác quen thuộc hơn là Nghệ sỹ Ưu tú Nguyệt Hằng và nghệ sỹ Anh Tuấn trong vai cặp vợ chồng Trực-Diện, bố mẹ của Trung. Cùng trưởng thành từ Nhà hát Tuổi Trẻ, họ đã có 30 năm gắn bó nhưng đây là lần đầu tiên đóng vai vợ chồng trong phim truyền hình.

Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Thanh Quý, Tú Oanh, Minh Thu, Anh Đức…

“Ngược đường ngược nắng” lên sóng vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 30/3./.

