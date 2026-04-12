Nhìn lại một thời kỳ lịch sử đầu thế kỷ XX qua 'Phong trào Đông Du ở miền Nam'

Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX từ lâu đã được nhìn nhận như một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của dân tộc Việt Nam. Tại Nam Kỳ thuộc địa, phong trào này lại mang những đặc điểm rất riêng: Năng động, thực tiễn và giàu tinh thần tự chủ.

Ấn phẩm “Phong trào Đông Du ở miền Nam” vì thế mang đến một góc nhìn chuyên sâu và khác biệt, góp phần làm sáng tỏ vai trò của vùng đất Phương Nam trong dòng chảy lịch sử chung của dân tộc.

Cuốn sách là tuyển tập gồm 32 nghiên cứu của nhiều học giả uy tín trong lĩnh vực lịch sử và khoa học xã hội như: Đinh Xuân Lâm, Dương Trung Quốc, Võ Xuân Đàn, Nguyễn Hữu Hiếu, Trương Ngọc Tường… cung cấp một hệ thống tư liệu phong phú cùng những phân tích có chiều sâu về bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Các tác giả tập trung làm rõ vai trò của các lực lượng xã hội tại Nam Kỳ từ sỹ phu, trí thức đến giới doanh nhân trong việc khởi xướng và duy trì phong trào.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vận động thanh niên sang Nhật Bản du học, các nghiên cứu còn chỉ ra những nỗ lực xây dựng nguồn lực tài chính kinh tế, phát triển báo chí, mở rộng mạng lưới liên kết. Qua đó, hình ảnh Nam Kỳ hiện lên như một không gian năng động, thực tiễn và giàu tinh thần tự chủ trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của ấn phẩm là cách lý giải phong trào Đông Du như một quá trình vận động nội sinh, thay vì chỉ là sự hưởng ứng thụ động từ một trung tâm lãnh đạo.

Các bài viết đã làm nổi bật khả năng thích ứng linh hoạt của các lực lượng xã hội Nam Kỳ trước những điều kiện chính trị-xã hội đặc thù. Đặc biệt, sự chuyển dịch tư duy từ “cầu viện” sang “cầu học” được phân tích một cách hệ thống và sắc nét, cho thấy nhận thức ngày càng rõ ràng về vai trò của tri thức, giáo dục và cải cách đã trở thành con đường thiết yếu để cứu nước./.

[News game] Những đóng góp to lớn của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp Sản phẩm sẽ giúp người chơi kiểm tra kiến thức lịch sử của mình, với các câu hỏi trải dài từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho tới khi chúng ta chiến thắng thực dân Pháp.

Tồn tại được khoảng bốn năm (1905-1908), nhưng phong trào Đông Du được coi là thành tích lớn trong sự nghiệp cách mạng của Phan Bội Châu và Duy Tân Hội, vì đã đào tạo được một số cán bộ cách mạng mới, có nhiệt tình cao, có truyền thống chịu đựng được gian khổ. Trong số họ nhiều người trở thành những chiến sỹ cách mạng rất tận tụy với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.