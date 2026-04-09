Khởi động sản xuất phim truyền hình về chiến dịch phản gián CM12

Đây là lần đầu tiên chuyên án CM12 được dựng thành phim truyền hình dài tập với quy mô đầu tư lớn. Không chỉ là câu chuyện nghiệp vụ, bộ phim còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần nhân văn của lực lượng công an nhân dân.

Tên gọi “CM12” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng đặt. Trong đó “CM” là Cà Mau – địa bàn trọng điểm, còn “12” gắn với thời điểm toán gián điệp đầu tiên xâm nhập (12/5/1981). Kế hoạch được triển khai từ tháng 9/1981 đến 9/1984, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Nội vụ và chỉ huy của Thượng tướng Cao Đăng Chiếm – Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối tượng đấu tranh là các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Bằng chiến thuật “cài người”, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ tinh vi, lực lượng công an đã dụ đối phương đưa người và vũ khí về nước theo sự kiểm soát của ta, qua đó vô hiệu hóa toàn bộ âm mưu lập căn cứ chống phá ở cực Nam đất nước.

Bộ phim không chỉ tái hiện những màn đấu trí căng thẳng mà còn nhấn mạnh yếu tố nhân văn: Lực lượng an ninh luôn nhìn nhận những người lầm đường như đồng bào cần được cảm hóa, mở lối quay về, đồng thời cảnh tỉnh những ảo vọng bạo lực chống phá đất nước.

Ngoài tư liệu thực tế, phim còn lấy cảm hứng từ truyện ký “CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc hồ hởi đón nhận.

Đoàn phim đã tiến hành casting vào tháng 3/2026, đang chuẩn bị khởi quay trong mùa hè này và hoàn thành hậu kỳ vào cuối năm để phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), các đài địa phương và nền tảng OTT.

“Kế hoạch CM12” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), cùng sự tham gia của đội ngũ làm phim giàu kinh nghiệm trong dòng phim hình sự - chính luận, với những cái tên quen thuộc như các đạo diễn Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu.

Bối cảnh phim trải dài từ Cà Mau đến nhiều địa phương trong và ngoài nước, hứa hẹn mang đến một tác phẩm hấp dẫn, tôn vinh sự phối hợp giữa Công an và Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc./.