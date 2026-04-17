Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 17/4 (tức mùng 1/3 năm Bính Ngọ 2026), xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhân dịp khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Quần thể Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trung tâm thờ tự các vua Hùng của dân tộc Việt Nam, thuộc địa bàn xã Hy Cương.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí linh thiêng, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng. Trước anh linh tiên tổ, lãnh đạo xã Hy Cương đã kính cáo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đạt được trong thời gian qua.

Phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hy Cương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; diện mạo đô thị có nhiều đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại.

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân.

Sau sáp nhập, xã Hy Cương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, từng bước khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hy Cương nguyện tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, các đại biểu đã đến dâng hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại bức phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong và dâng hương tưởng niệm tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân./.

