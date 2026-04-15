Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20: SOOBIN, Hòa Minzy là ca sỹ của năm

Nam ca sỹ SOOBIN giành chiến thắng thuyết phục tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 nhờ khả năng dung hòa xuất sắc giữa kỹ năng trình diễn đỉnh cao và tư duy văn hóa sắc bén.

Lễ trao giải Cống hiến mùa thứ 20 với chủ đề “Vì một Việt Nam rạng rỡ” do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức diễn ra tối 15/4/2026 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.

Nam ca sỹ SOOBIN đã lập cú hat-trick khi giành đến 3 chiếc cúp Cống hiến: “Nam ca sỹ của năm,” “Music Video của năm: Mục hạ vô nhân” và “Chương trình của năm: SOOBIN Live Concert: All-Rounder.”

Bức tranh rực rỡ của âm nhạc Việt Nam

Giải thưởng Cống hiến đã “vẽ” nên một bức tranh âm nhạc năm 2025 rực rỡ, từ những concert quốc gia đến làn sóng tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ qua từng giai điệu, thế hệ nghệ sỹ trẻ đang định hình lại vị thế của nhạc Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Đây là sự hưởng ứng mạnh mẽ Nghị quyết 80-NQ/TW hướng tới xây dựng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hoá-sáng tạo năng động.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng. (Ảnh: Huy Thông)

Hai thập niên là một hành trình đủ dài để Giải thưởng Cống hiến khẳng định được sức sống và uy tín vững chắc trong lòng công chúng cùng giới chuyên môn.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho rằng năm 2026, Giải Cống hiến đã vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thông thường, vươn tầm trở thành minh chứng sống động cho việc thực hiện hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị: đưa văn hóa trở thành "nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam."

“Nhìn vào các gương mặt cá nhân, tập thể xuất sắc nhất được đề cử và vinh danh mùa giải năm nay, chúng ta thấy rõ một thế hệ đang thực hành xuất sắc định hướng của Đảng và Nhà nước. Sự thăng hoa của họ chính là minh chứng sống động cho tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị: Âm nhạc đương đại Việt Nam đang thực sự kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới,” ông Nguyễn Thiện Thuật nói.

Các nghệ sỹ cùng nhận cúp Vinh danh Top 5 Âm nhạc Cống hiến 2026. (Ảnh: BTC)

Niềm tự hào ấy càng được nhân lên khi âm nhạc Việt Nam đang chủ động vươn ra quốc tế. Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Giải thưởng Cống hiến và Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) do CEIPA tổ chức, hàng năm, mỗi bên sẽ đề cử một nghệ sỹ tiêu biểu tại giải của mình để được lựa chọn và vinh danh với Giải Đặc biệt Quốc tế tại Lễ trao giải của đối tác.

Theo ông Nguyễn Thiện Thuật, việc đồng hành cùng một giải thưởng sở hữu hơn 60 hạng mục mang sứ mệnh "kết nối thế giới, thắp sáng tương lai âm nhạc" chính là bước tiến quan trọng, khẳng định nền "công nghiệp văn hoá đang trên đà phát triển" và sẵn sàng hội nhập sâu rộng.

Dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt đã được thiết lập vào năm 2025, khi Tùng Dương xuất sắc trở thành nghệ sỹ Việt Nam đầu tiên bước lên bục vinh quang tại Giải Âm nhạc Nhật Bản với giải International Special Awards - Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế.

The Special Awards - Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cho các nghệ sỹ Nhật Bản là Nhóm nhạc Creepy Nuts, ghi nhận sự kết nối và đóng góp nổi bật giữa hai nền văn hóa. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối tinh thần giao lưu tốt đẹp đó, hôm nay, Ban Tổ chức quyết định trao giải The Special Awards - Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt dành cho nhóm nhạc Creepy Nuts của Nhật Bản. Động thái vinh danh này là sự tri ân chân thành trước những cống hiến nghệ thuật nổi bật của các nghệ sỹ quốc tế, qua đó thắt chặt thêm sợi dây liên kết bền chặt, thúc đẩy sự thấu cảm và cộng hưởng mạnh mẽ giữa hai nền văn hóa, hai nền công nghiệp âm nhạc.

Tạo đà để nghệ sỹ đi xa hơn

Cái tên nổi bật nhất của mùa giải lần 20 chính là SOOBIN khi anh lập “cú ăn ba” gồm: “Chương trình của năm,” “Music video của năm” và “Nam ca sỹ của năm.”

Với thành tích này, SOOBIN chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 20 mùa giải của Giải thưởng Cống hiến: Nghệ sỹ đầu tiên giành cú "hat-trick" trong hai mùa Cống hiến liên tiếp.

SOOBIN nhận 'hattrick' 3 chiến thắng tại Giải thưởng Cống hiến năm 2026: Music video của năm (Mục hạ vô nhân), Chương trình của năm (SOOBIN LIVE CONCERT: ALL ROUNDER) và Nam ca sỹ của năm. (Ảnh: BTC)

Trước đó, tại mùa giải 2025, anh cũng từng thâu tóm ba hạng mục là “Nam ca sỹ của năm,” “Album của năm” và “Music video của năm.”

Một dấu ấn đặc biệt làm nên tính nhân văn sâu sắc cho mùa giải năm nay chính là sự đồng hành của Nghệ sỹ Nhân dân Huỳnh Tú cùng con trai SOOBIN. Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng chứng kiến hình ảnh hai cha con từng đứng chung sân khấu, cùng góp giọng trong một ca khúc đã cùng được vinh danh.

Dù chủ nhân chính thức của chiếc cúp Cống hiến là SOOBIN, nhưng sự hiện diện của Nghệ sỹ Nhân dân Huỳnh Tú trong tác phẩm “Mục hạ vô nhân” đã tạo nên một biểu tượng đẹp đẽ về sự tiếp nối truyền thống và trao truyền giá trị nghệ thuật giữa hai thế hệ.

Tác phẩm “Mục hạ vô nhân” (giải Music Video của năm) là một minh chứng xuất sắc cho tư duy: Bảo tồn di sản không phải là "đóng băng" quá khứ, mà là cho nó một hơi thở đương đại. Bằng việc đặt làn điệu xẩm và dàn nhạc cụ dân tộc vào một bản phối hiện đại, MV đã mở ra một không gian nghệ thuật vừa truyền thống vừa đầy tính thể nghiệm.

Giành giải “Nam ca sỹ của năm,” SOOBIN chứng minh bản thân là một nghệ sỹ hội tụ trọn vẹn kỹ năng thanh nhạc xuất sắc, vũ đạo điêu luyện, khả năng tự sản xuất âm nhạc và ý thức chủ động tiếp thu tinh hoa thế giới để tôn vinh di sản dân tộc.

Phát biểu tại Lễ trao giải, SOOBIN bày tỏ sự xúc động và biết ơn đối với những cộng sự của mình, Ban Tổ chức, đông đảo khán giả và FC Kingdom – những người đã ủng hộ anh trong suốt thời gian dài. SOOBIN cũng chia sẻ áp lực khi qua mỗi năm, anh luôn phải tư duy để tìm tòi hướng đi mới cho mình.

Nam ca sỹ hạnh phúc khi được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận thông qua những chiếc cúp Cống hiến.

Nữ ca sỹ Hòa Minzy rạng rỡ khi nhận giải từ Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long. (Ảnh: BTC)

Hạng mục "Nữ ca sỹ của năm" gọi tên Hòa Minzy - phần thưởng xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và bùng nổ.

Trong năm qua, cô đã giải quyết triệt để bài toán hóc búa của ngành biểu diễn: Đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu giải trí đương đại. Những dự án của cô, tiêu biểu như "Bắc Bling," sở hữu sức công phá mãnh liệt trên các nền tảng số nhờ giọng hát nội lực, cùng bản lĩnh trình diễn lôi cuốn.

Cùng chia sẻ hệ quy chiếu tôn vinh bản sắc ấy, DTAP xuất sắc giành cúp Nhà sản xuất của năm. Nhóm "kiến trúc sư âm nhạc" trẻ tuổi này đã khẳng định “vị thế độc tôn” trong dòng nhạc Pop mang âm hưởng dân gian. Tư duy nhào nặn âm thanh của DTAP đạt đến độ điêu luyện khi giúp các nhạc cụ truyền thống đứng bình đẳng, đồng thời dẫn dắt những dải âm thanh EDM, Trap, House hạng nặng.

Cả DTAP và Hòa Minzy đều chứng minh thành công một chân lý: Bản sắc dân tộc chính là "chìa khóa vàng" để âm nhạc đại chúng Việt Nam tạo “dấu ấn độc bản” trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Ở hạng mục "Album của năm," sản phẩm "Phao cứu sinh" của Hương Tràm đã xuất sắc đăng quang.

Hương Tràm thể hiện sự biết ơn khi nhận giải thưởng hạng mục Album của năm cho "Phao cứu sinh," giành chiến thắng trước Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh và DTAP. (Ảnh: BTC)

Tác phẩm mang tính chỉnh thể cao, ghi nhận một sự trưởng thành vượt bậc về tư duy âm nhạc của nữ nghệ sỹ. Thay vì phô diễn kỹ thuật thanh nhạc một cách cứng nhắc, Hương Tràm biết tiết chế để ưu tiên sự điều phối hơi thở, mang đến một không gian âm nhạc chữa lành sâu sắc.

Được vinh danh Ấn tượng Cống hiến, nhạc sỹ-nhà sản xuất Dương Cầm cho rằng đây là một giải thưởng có lịch sử, có uy tín và có vị trí rất riêng trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Được góp mặt ở cột mốc 20 của mùa giải, với vai trò Giám đốc âm nhạc khiến anh cảm thấy vừa tự hào vừa trân trọng.

Tác giả loạt hit đình đám Nguyễn Văn Chung nhận giải Nhạc sỹ của năm. (Ảnh: BTC)

“Tôi nghĩ Cống hiến đã làm được một việc rất quan trọng: Tạo ra một hệ quy chiếu nghề nghiệp cho âm nhạc đại chúng Việt Nam đương đại. Trong 20 năm qua, giải thưởng không chỉ là nơi tôn vinh những nghệ sỹ, dự án xuất sắc, mà còn phản ánh khá rõ những chuyển động của thị trường, của thị hiếu, và của chính tư duy làm nghề trong âm nhạc,” nhạc sỹ Dương Cầm nhận định.

Theo anh, Cống hiến giống như một tấm gương của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam: Soi được thành tựu, nhìn ra xu hướng, và cũng gợi mở những tiêu chuẩn để người làm nghề tiếp tục đi xa hơn. Điều đáng quý là giải thưởng này luôn giữ được tinh thần khuyến khích sáng tạo, đề cao yếu tố chất lượng, lao động nghiêm túc và giá trị thực.

Giải Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng và tổ chức từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc. Bắt đầu từ mùa giải lần thứ 17 năm 2023, Ban Tổ chức đã mở rộng phạm vi, từ một giải thưởng chỉ chuyên về lĩnh vực âm nhạc sang cả thể thao./.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lên trao Kỷ niệm chương Cống hiến cho nhà báo Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, đại diện của Concert "Tổ quốc trong tim." (Ảnh: BTC)

Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20: Lần đầu tiên chọn bộ đôi Đại sứ Quyết định lựa chọn Soobin và Hòa Minzy làm Đại sứ là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng về tầm vóc, tư duy nghệ thuật và tinh thần cống hiến tương đồng với tôn chỉ của giải thưởng.

Kết quả Giải Cống hiến lần thứ 20-năm 2026: - Chương trình của năm: SOOBIN Live Concert: All-Rounder” (SOOBIN và SpaceSpeakers Label) - Chuỗi chương trình của năm: Live tour: Bùi Công Nam "The story" (BCN Entertainment) - Bài hát của năm: "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng) - Music Video của năm: "Mục hạ vô nhân" (SOOBIN, Binz và Nghệ sỹ Nhân dân Huỳnh Tú) - Album của năm: "Phao cứu sinh" (Hương Tràm) - Nhà sản xuất của năm: DTAP - Nhạc sỹ của năm: Nguyễn Văn Chung - Nghệ sỹ mới của năm: CONGB - Nữ ca sỹ của năm: HÒA MINZY - Nam ca sỹ của năm: SOOBIN