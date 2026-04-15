Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20: Đình Bắc đoạt giải Gương mặt trẻ thể thao

Tối 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã chính thức công bố các hạng mục thuộc lĩnh vực thể thao, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Ở hạng mục “Chiến tích thể thao,” chiến thắng thuộc về Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam sau một năm thi đấu ấn tượng với nhiều thành tích nổi bật, giành huy chương Vàng SEA Games 33, giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội trong màu áo đội tuyển.

Nhà báo Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam công bố và trao giải cho hạng mục: Gương mặt Thể thao của năm. Đại úy Khuất Hữu Duy, Phó đội trưởng Đội thể thao ứng dụng nghiệp vụ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân lên nhận thay vận động viên Thu Vinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, danh hiệu “Gương mặt thể thao của năm” gọi tên Trịnh Thu Vinh ở lĩnh vực bắn súng với nhiều thành tích nổi bật: Giành 4 huy chương Vàng cá nhân và đồng đội nữ SEA Games 33 nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và lập 3 kỷ lục đại hội; Giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; Giành 1 huy chương Đồng Giải vô địch châu Á 2025.

Đến với hạng mục “Gương mặt trẻ thể thao của năm,” cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (môn Bóng đá) được xướng tên sau một năm thi đấu ấn tượng. Cầu thủ trẻ ghi dấu với loạt thành tích nổi bật như huy chương vàng SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á, đăng quang ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025), cùng danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (trái) và ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố và trao giải cho hạng mục: Chiến tích Thể thao của năm – Giải thưởng Cống hiến 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những dấu ấn này không chỉ cho thấy phong độ ổn định mà còn khẳng định tiềm năng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh các hạng mục chuyên môn, giải thưởng “Khát vọng Cống hiến” đã được trao cho T&T Group, ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong việc thúc đẩy phát triển thể thao Việt Nam.

Với sự đầu tư dài hạn và chiến lược, doanh nghiệp này đã đồng hành cùng nhiều hoạt động thể thao, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các vận động viên và đội tuyển vươn tới những thành tích cao hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang,Đội trưởng Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Đỗ Duy Mạnh và cầu thủ Đỗ Hoàng Hên của Câu lạc bộ Hà Nội lên nhận giải “Khát vọng Cống hiến.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khép lại mùa giải thứ 20, Cống hiến tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín, tôn vinh xứng đáng nỗ lực, thành tựu và khát vọng vươn lên của thể thao nước nhà, đồng thời khẳng định bước tiến vững vàng của thể thao Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển.

Theo quy chế, 2 hạng mục “Chiến tích thể thao của năm” và “Khát vọng Cống hiến” sẽ do Hội đồng bầu chọn quyết định. Trong khi đó, “Gương mặt thể thao của năm” và “Gương mặt trẻ thể thao của năm” được xác định dựa trên sự kết hợp giữa bình chọn của công chúng và Hội đồng chuyên môn, mỗi bên chiếm 50% tổng điểm. Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn trên hệ thống BVOTE từ 20h ngày 20/3 đến hết ngày 5/4/2026./.

Lễ trao Giải thưởng có sự hiện diện của các đại biểu, nghệ sỹ, vận động viên, cùng đông đảo khán giả. Đến dự có ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bà Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam...