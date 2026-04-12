Việt Nam giành hạng 3 giải Futsal Đông Nam Á sau chiến thắng tưng bừng

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải Futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Futsal Australia ở trận tranh hạng ba.

Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát và thủ thành Phạm Văn Tú thay nhau lập công mang chiến thắng về cho Futsal Việt Nam.

Kết quả này phản ánh đúng với những gì đã diễn ra trên sân khi các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi là những người thi đấu tốt hơn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi dâng cao và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Nhan Gia Hưng.

Sau khi có bàn thắng, "các chiến binh Sao vàng" tiếp tục gia tăng sức ép trước khi có bàn nhân đôi cách biệt của Châu Đoàn Phát ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam duy trì thế trận tốt hơn trước khi có thêm hai bàn thắng nữa của Thịnh Phát và thủ thành Phạm Văn Tú, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này giúp đội tuyển Futsal Việt Nam chia tay giải đấu với tấm huy chương đồng thứ 6 trong lịch sử giải đấu./.

