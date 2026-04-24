U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026, lập nên kỷ lục chưa từng có

U17 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết được chờ đợi.

Đào Quý Vương, Nguyễn Văn Dương (cú đúp) là những người lập công để mang ngôi vương về cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng khi mà thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã trải qua hành trình vô cùng ấn tượng tại Indonesia.

U17 Việt Nam là đội bóng duy nhất bất bại - thắng 4 và hòa 1 - ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Đáng chú ý, ở trận chung kết, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với thế trận áp đảo, trước khi có bàn thắng làm tung lưới U17 Malaysia từ sớm.

Phút 11, từ tình huống U17 Việt Nam tổ chức đá phạt góc, Quý Vương chớp thời cơ dứt điểm quyết đoán đưa bóng qua rừng chân đối phương, ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi có bàn mở tỷ số, "các chiến binh Sao vàng" tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng phải đến thời gian bù giờ của hiệp 1 mới có thêm bàn thắng.

Phút 45+4, từ tình huống tấn công nhanh, Nguyễn Văn Dương thoát đi tốc độ ở cánh trái, sau đó dứt điểm quyết đoán vào góc gần, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Tiếp đà hưng phấn, sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép và không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng thứ 3.

Phút 54, Trí Dũng thoát đi nhanh để phá bẫy việt vị rồi căng ngang thuận lợi để Văn Dương ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U17 Việt Nam. Ở tình huống này, VAR đã vào cuộc và xác định Trí Dũng chưa việt vị trước khi chuyền bóng cho Văn Dương.

Có 3 bàn dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn chủ động chơi dâng cao và tạo được nhiều tình huống sóng gió về phía đối phương, nhưng Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam rồi đến Ngọc Sơn không thể mang thêm bàn thắng về cho đội nhà.

Tuy nhiên, chiến thắng cách biệt 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết cũng là quá đủ để đưa U17 Việt Nam khép lại hành trình ấn tượng với chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, U17 Australia đã dễ dàng có được chiến thắng đậm 8-0 trước U17 Lào, nhờ các pha lập công của Josef Sikora, Georgio Hassarati (5 bàn) và Aston Reid (cú đúp).

U17 Việt Nam đi vào lịch sử

Giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia, U17 Việt Nam không chỉ trở thành nhà vô địch U17 Đông Nam Á 2026 mà còn thiết lập nên những kỷ lục mới trong lịch sử.

Trận thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland nối dài kỷ lục bất bại trên mọi đấu trường tại các giải đấu chính thức lên con số 16.

Trong chuỗi 16 trận bất bại, U17 Việt Nam đã giành đến 12 chiến thắng và 4 trận hòa, ghi được 59 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 4 lần. Chuỗi trận bất bại của U17 Việt Nam bắt đầu từ vòng loại U17 châu Á 2025 và k vòng chung kết châu Á năm đó.

Đáng chú ý, tại vòng bảng, đội bóng của Cristiano Roland đều đã cầm hòa trước các đối thủ mạnh như Australia, UAE và Nhật Bản cùng với tỷ số 0-0.

Đến vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã giành được 4 trận thắng và 1 hòa (ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được.

U17 Việt Nam lập kỷ lục vô địch U17 Đông Nam Á. (Nguồn: VFF)

Không chỉ có vậy, U17 Việt Nam còn đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển đầu tiên 4 lần giành chức vô địch giải đấu. Trước khi đăng quang tại Indonesia, bóng đá Việt Nam cũng từng giành chức vô địch vào các năm 2006, 2010 và 2017.

Hiện tại, trong danh sách các đội vô địch nhiều nhất, Thái Lan và Australia từng có 3 lần; Malaysia, Myanmar và Indonesia có 2 lần; Nhật Bản cũng từng 1 lần đăng quang./.

U17 Việt Nam lập kỷ lục bất bại sau khi biến U17 Australia thành cựu vô địch Giành chiến thắng trước U17 Australia, U17 Việt Nam không chỉ giành quyền vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 mà còn thiết lập nên kỷ lục với chuỗi 15 trận bất bại.