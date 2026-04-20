Những cột mốc đáng nhớ trên hành trình vô địch Bundesliga của Bayern Munich

Bayern Munich đã khép lại hành trình chinh phục ngôi vương Bundesliga 2025-26 bằng chức vô địch sớm 4 vòng đấu, để nâng số danh hiệu tại giải đấu cao nhất nước Đức lên con số 35.

Chiến thắng vang dội ngày khai mạc

Sau khi giành Siêu Đức, Bayern Munich đã bắt đầu mùa giải thứ 63 trong lịch sử bằng chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước đối thủ khó chơi trong trận mở màn.

Trong chiến thắng đó, bộ ba tấn công của Hùm xám đều để lại dấu ấn. Luis Díaz ghi một bàn, Michael Olise lập cú đúp trong khi Harry Kane có cho riêng mình cú hat-trick.

Chiến thắng Klassiker

Bayern khởi đầu mùa giải có thể nói là hoàn hảo. Họ đã thắng cả 10 trận mở màn trên mọi đấu trường trước khi bước vào trận Klassiker với Borussia Dortmund ở vòng đấu thứ 7.

Tại Allianz Arena, Kane và Olise tiếp tục ghi bàn để giúp Bayern giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ lâu năm, đồng thời san bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp đầu mùa giải của BVB từ 10 năm trước.

Cú vấp ngã cần thiết tại Berlin

Bayern thiết lập kỷ lục mới với 16 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (bao gồm Bundesliga, DFB-Pokal và Champions League) tính đến đầu tháng 11/2025, vượt qua kỷ lục 12 trận của chính họ mùa 2012-13.

Tuy nhiên, kỷ lục đó đã phải dừng lại khi họ phải chia điểm trong trận hòa 2-2 ở chuyến làm khách trên sân của Union Berlin. Trận hòa đó được xem là cú vấp ngã nhưng cần thiết để Hùm xám "thức tỉnh" trên hành trình bước lên đỉnh vinh quang.

"Đội bóng đã thể hiện tinh thần tuyệt vời, ghi bàn gỡ hòa muộn và cho thấy họ không muốn thua," giám đốc thể thao Christoph Freund tuyên bố sau khi Kane ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ tại sân vận động An der Alten Försterei.

Khởi đầu mạnh mẽ cho Năm mới

Khép lại năm 2025 vô cùng ấn tượng, Bayern Munich bắt đầu Năm mới 2026 rực rỡ với chiến thắng "hủy diệt" 8-1 trước Wolfsburg. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của Bayern trong mùa giải.

“Chính những khoảnh khắc như thế này, khi tỷ số đã là 5-1, 6-1 hay 7-1 nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục gây sức ép và cố gắng ghi thêm bàn thắng. Tôi thực sự thích điều đó,” Kompany hào hứng nói sau trận đấu.

Phản ứng mạnh mẽ

Từ 11 điểm nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh, Bayern đã bị thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm, mở ra hy vọng về một cuộc cạnh tranh gay cấn phía trước.

Tuy nhiên, Hùm xám ngay lập tức phản ánh mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-1 trước Hoffenheim ở vòng đấu thứ 21 như một lời khẳng định vị thế của họ là không thay đổi.

“Chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình với chiến thắng này. Và điều đó thật tốt sau khi một số người cho rằng chúng tôi đang gặp phải một chút khủng hoảng nhỏ sau hai trận đấu gần đây,” Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen đã nói như vậy sau chiến thắng 5-1 trước Hoffenheim.

Trận cầu 6 điểm ở Dortmund

Chuyến làm khách của Bayern đến Dortmund vào cuối tháng 2 một lần nữa thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi hai đội bóng hàng đầu nước Đức đối đầu nhau. Trận đấu mà nhiều người kỳ vọng Dortmund có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm sau chuỗi thành tích ấn tượng trên sân nhà.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi Bayern Munich một lần nữa đã chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch để giành chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay trên sân Dortmund. Joshua Kimmich chính là người "hạ màn" trận đấu với bàn thắng ấn định kết quả ở phút 87. Trước đó, Harry Kane tiếp tục để lại dấu ấn với cú đúp.

“Chúng tôi sẽ không để mất lợi thế 11 điểm. Chưa ai từng đánh mất lợi thế đó và điều đó sẽ không xảy ra,” Joshua Kimmich tuyên bố sau chiến thắng ở trận cầu 6 điểm.

Lật ngược tình thế không tưởng ở Freiburg

Trận hòa 1-1 của Bayern trước Leverkusen hồi giữa tháng 3 đã một lần nữa cho thấy tinh thần chiến đấu của họ khi giành được một điểm chỉ với 9 người trên sân. Sự kiên cường đó lại được thể hiện rõ ở Freiburg khi thầy trò Kompany bị dẫn trước 2-0 trong những phút cuối.

Tom Bischof tỏa sáng với một cú đúp ở các phút 81 và 92 để giúp Bayern san bằng tỷ số 2-2. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi đội bóng xứ Bavaria nỗ lực giành chiến thắng bất ngờ và đã có được điều đó ở phút thứ 9 của thời gian bù giờ khi Lennart Karl ghi bàn thắng quyết định 3-2.

“Chúng tôi sẽ không phải là Bayern nếu không luôn tin tưởng vào bản thân. Cũng có một chút may mắn, nhưng chúng tôi thực sự đã nỗ lực hết mình sau khi gỡ hòa 2-2. Thật tuyệt vời,” Bischof nói sau khi ghi cú đúp để góp công lớn trong chiến thắng khó tin của Bayern.

Hoàn thành nhiệm vụ trước Stuttgart

Chỉ bốn ngày sau lễ ăn mừng chiến thắng trước Real Madrid ở tứ kết Champions League, Allianz Arena lại có dịp mở hội khi Bayern Munich giành chiến thắng 4-2 trước Stuttgart ở vòng 30 Bundesliga.

Chiến thắng này giúp Hùm xám giành được 79 điểm sau 30 vòng đấu, nhiều hơn Dortmund 15 trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Khoảng cách này là vừa đủ để Bayern lần thứ 35 trong lịch sử bước lên ngôi vương tại giải đấu cao nhất nước Đức./.

