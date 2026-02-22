Bundesliga: Bayern củng cố ngôi đầu, tiến gần đến chức vô địch

Bayern Munich đã tiến gần hơn đến chức vô địch Bundesliga mùa này sau trận thắng kịch tính 3-2 trước Eintracht Frankfurt ở vòng 23.

Tại Allianz Arena, Hùm xám nhập cuộc tự tin, tạo thế trận áp đảo trước khi dẫn trước Eintracht Frankfurt sau 68 phút thi đấu.

Aleksandar Pavlović mở tỷ số cho Bayern ở phút 16 trước khi Harry Kane tiếp tục thăng hoa với hai bàn thắng ở các phút 20 và 68.

Eintracht Frankfurt sau đó đã vùng lên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng do công Jonathan Burkardt và Arnaud Kalimuendo.

Thắng trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 60 điểm.

Bayern Munich hiện đã bỏ xa đội xếp thứ 2 là Dortmund đến 8 điểm do đối thủ chỉ giành được kết quả hòa 2-2 trong trận cầu tâm điểm với Leipzig.

Tại Red Bull Arena Leipzig, Dortmund rất quyết tâm giành chiến thắng để bám đuổi Hùm xám, nhưng họ lại gặp phải vô vàn khó khăn.

Fábio Silva sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Dortmund ở phút 90+5 sau đường căng ngang của Karim Adeyemi.

Trước đó, Leipzig là đội thi đấu tốt hơn và vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 bởi cú đúp của Christoph Baumgartner.

Sang hiệp 2, Dortmund vùng lên và may mắn có bàn rút ngắn sau pha phản lưới nhà của Rômulo.

Cũng ở loạt trận này, đội xếp thứ 3 là Hoffenheim cũng chỉ có thêm 1 điểm sau trận hòa 2-2 trên sân Cologne./.

