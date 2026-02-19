Premier League: Arsenal chia điểm cay đắng trước đội cuối bảng

Arsenal tiếp tục gây thất vọng lớn trên hành trình chinh phục ngôi vương Premier League khi để chỉ giành kết quả hòa 2-2 trước đội bóng cuối bảng Wolverhampton ở trận đấu sớm vòng 27.

Tại sân Molineux, Arsenal chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn so với Wolverhampton.

Pháo thủ thậm chí còn có được lợi thế rất lớn để giành chiến thắng khi dẫn trước 2-0 sau 56 phút thi đấu nhờ các pha lập công của Bukayo Saka và Piero Hincapié.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta lại không thể bảo toàn được thành quả của mình và đánh rơi chiến thắng cay đắng.

Chỉ đúng 5 phút sau bàn thua thứ 2, Hugo Bueno đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với cú dứt điểm hoàn hảo lập siêu phẩm để rút ngắn tỷ số 1-2 cho Wolverhampton.

Và khi thời gian bước sang phút thứ 90+4, đội chủ nhà đã tận dụng thành công cơ hội sau pha bóng không ăn ý giữa thủ thành Raya và trung vệ Gabriel để có thêm bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Ở tình huống này, Tom Edozie dứt điểm đưa bóng chạm người Calafiori đập vào cột dọc trước khi dội lại trúng hậu vệ người Italy đi vào lưới.

Chỉ giành kết quả hòa 2-2 trước Wolves, Arsenal vẫn đứng ngôi đầu bảng Premier League với 58 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với đối thủ cạnh tranh Manchester City.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với Man City sẽ chỉ còn là 2 điểm nếu như đoàn quân của Pep Guardiola thắng Newcastle ở vòng đấu này./.

