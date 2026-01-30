Đội tuyển Futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan

Chiều 30/1, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật quan trọng tại Nhà thi đấu GOR UNJ ở thủ đô Jakarta (Indonesia) nhằm chuẩn bị cho trận đấu hạ màn vòng bảng gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 31/1.

Dù đã sớm giành vé vào tứ kết sau 2 trận thắng thuyết phục trước Kuwait và Liban, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn đặt quyết tâm cao nhất cho ngôi đầu bảng B.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, bước vào buổi tập chiều nay, không khí toàn đội khá thoải mái sau khi hoàn thành mục tiêu sớm vượt qua vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.

Tuy nhiên, sự tập trung vẫn được duy trì ở mức cao nhất bởi trận đấu không chỉ mang tính chất phân định ngôi thứ mà còn là cuộc đọ sức vì danh dự trước kình địch số một khu vực.

Về tình hình lực lượng, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ không có sự tham gia của tuyển thủ Dương Ngọc Linh do thẻ đỏ trong trận gặp Liban.

Ban huấn luyện cũng phải tính toán kỹ lưỡng phương án nhân sự đối với trường hợp của Đa Hải, cầu thủ hiện đã nhận một thẻ vàng, nhằm bảo toàn lực lượng tốt nhất cho vòng tứ kết khốc liệt sắp tới.

Chia sẻ trước buổi tập, đội trưởng Futsal Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng cho biết toàn đội đã tiến hành "mổ băng" kỹ lưỡng để phân tích lối chơi của đối thủ.

Futsal Thái Lan hiện được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và kỹ thuật.

Theo Mạnh Dũng, hàng thủ Việt Nam sẽ phải đặc biệt dè chừng Pivot Muhammad Osamanmusa - ngôi sao đang có phong độ hủy diệt tại giải năm nay. Khả năng độc lập tác chiến và dứt điểm đa dạng của chân sút này được xem là "chìa khóa" có thể thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào.

Hiện tại, Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng B nhờ hơn Việt Nam về chỉ số phụ. Do đó, một chiến thắng là điều kiện bắt buộc nếu "những chiến binh Sao Vàng" muốn chiếm ngôi nhất bảng để tạo lợi thế tâm lý và tránh các đối thủ mạnh ở nhánh đấu tiếp theo.

Trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 31/1 tại nhà thi đấu Indonesia Arena, Jakarta./.

HLV Giustozzi hài lòng với bản lĩnh thi đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam Huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi đã dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội đang có tâm lý rất tốt để hướng tới mục tiêu tự quyết.