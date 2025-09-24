Đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng loại Futsal châu Á 2026 bằng chiến thắng cách biệt 4-0 trước Liban trong trận "chung kết" của bảng E (tổ chức tại Trung Quốc).

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Futsal Việt Nam chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết tổ chức tại Indonesia vào năm sau.

Sau ba lượt trận, đoàn quân của Huấn luyện viên Diego Giustozzi giành được 9 điểm tuyệt đối - ghi 20 bàn thắng và chỉ thủng lưới ba lần.

Trước đó, Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Hong Kong 9-1 ở ngày ra quân và vùi dập đội chủ nhà Trung Quốc 7-2 ở lượt trận thứ hai.

Việc Đội tuyển Futsal Việt Nam giành ngôi nhất bảng không quá bất ngờ khi chúng ta được đánh giá cao hơn so với các đối thủ của mình tại bảng E.

Ở trận đấu mang tính quyết định ở lượt cuối, Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Liban là đủ điều kiện đi tiếp (trước lượt cuối Việt Nam có 6 điểm còn Liban có 4 điểm).

Nhưng với quyết tâm đi tiếp bằng chiến thắng, các học trò của Huấn luyện viên Diego Giustozzi đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc để tạo sức ép lên đối thủ.

Các cầu thủ Việt Nam liên tiếp tạo ra cơ hội trong đó phải kể đến những pha dứt điểm của Minh Quang và Gia Hưng nhưng thủ thành Karim Joeuidi đã cản phá thành công.

Tuy nhiên, sức ép lớn từ Đội tuyển Việt Nam đã khiến Liban mắc sai lầm và liên tiếp nhận bàn thua.

Mạnh Dũng thi đấu ấn tượng với tình huống cắt bóng thành công và kiến tạo thuận lợi cho Đa Hải ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 9 và tự mình lập công nhân đôi cách biệt chưa đầy 1 phút sau đó.

Và cũng chỉ 1 phút sau, Ngọc Ánh đoạt bóng trong chân đối phương rồi kiến tạo để Minh Quang ghi bàn giúp Đội tuyển Futsal Việt Nam dẫn 3-0.

Sang hiệp 2, Đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận và có lợi thế lớn khi Hassan Alame của Liban nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 24.

Chỉ 15 giây sau khi chơi hơn người, Ngọc Ánh đã tận dụng cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Đội tuyển Futsal Việt Nam, qua đó khép lại vòng loại với tấm vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026 (diễn ra tại Indonesia từ 27/1 đến 7/2/2026).

Cùng với Việt Nam, Đội tuyển Futsal Afghanistan cũng đã vượt qua vòng loại để thẳng tiến đến Indonesia tham dự vòng chung kết.

Tại vòng loại, Afghanistan nằm ở bảng H cùng với Myanmar và Maldives - bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội tuyển ở vòng loại.

Đội tuyển Futsal Afghanistan tỏ ra vượt trội so với các đối thủ khi có những chiến thắng cách biệt 10-1 trước Maldives và 8-0 trước Myanmar.

Những tấm vé tiếp theo góp mặt ở vòng chung kết Futsal châu Á 2026 sẽ được xác định sau loạt trận quyết đấu ở các bảng đấu khác trong ngày hôm nay.

Tại bảng A, Australia và Kuwait cùng có được 6 điểm sau hai lượt trận. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối tranh vé đi tiếp.

Cục diện các bảng khác cũng tương tự khi các đội đầu bảng sẽ đối đầu nhau. Thái Lan chạm trán Hàn Quốc ở bảng B, Nhật Bản-Tajikistan (bảng C), Uzbekistan-Kyrgyzstan (bảng F), Iran-Malaysia (bảng G)./.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lọt Top 10 thế giới Với thành tích ấn tượng năm 2024, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lọt vào Top 10 thế giới ở Giải thưởng Futsal lần thứ 25 do Futsalplanet công bố ngày 3/1/2025, sánh vai các đội tuyển hàng đầu thế giới.