Premier League: M.U 'gieo sầu' cho Arsenal, chen chân vào top 4

Manchester United và Chelsea đều trải qua ngày thi đấu ấn tượng để cùng có được niềm vui trọn vẹn ở vòng 23 Premier League.

M.U hạ Arsenal, chen chân top 4

Trận cầu tâm điểm của vòng 23 giữa Arsenal và Manchester United đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính đúng như mong đợi của người hâm mộ.

Tại Emirates, Arsenal quyết tâm chiến thắng để duy trì khoảng cách an toàn trước sự bám đuổi quyết liệt đến từ Manchester City và Aston Villa.

Với quyết tâm đó, các Pháo thủ đã chủ động chơi dâng cao gây sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 29 từ pha phản lưới nhà của Lisandro Martínez.

Tuy nhiên, niềm vui của Arsenal chỉ diễn ra đúng 8 phút trước khi Bryan Mbeumo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ. Manchester United thậm chí còn vượt lên dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp 2 với cú sút thành bàn tuyệt đẹp của Patrick Dorgu.

Arsenal sau đó buộc phải chơi dâng cao và có bàn gỡ ở phút 84 của Merino. Nhưng, chỉ 7 phút sau, Matheus Cunha đã chấm dứt tất cả nỗ lực của Pháo thủ với bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-2 cho Manchester United.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 38 điểm.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho Quỷ đỏ sau khi họ từng không ít lần có cơ hội để góp mặt trong top 4 kể từ đầu mùa giải.

Không những vậy, trận thắng của Quỷ đỏ khiến cho cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Sau 23 vòng đấu, Arsenal hiện vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 50 điểm, nhưng khoảng cách không còn quá xa so với các đối thủ bám ngay sau mình.

Quỷ đỏ gieo sầu cho Pháo thủ. (Nguồn: Getty Images)

Manchester City và Aston Villa đã cùng thắng ở vòng đấu này để thu hẹp số điểm ít hơn so với Pháo thủ thành London xuống chỉ còn 4 điểm.

Ở vòng này, Manchester City có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Wolves. Trong khi đó, Aston Villa vượt qua Newcastle United với kết quả tương tự.

Chelsea chạy đà hoàn hảo cho Champions League

Cùng với Manchester United, Chelsea cũng đã hoàn thành mục tiêu giành được 3 điểm ở vòng 23 khi có chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace.

Tại Selhurst Park, The Blues nhập cuộc tự tin và chính là đội phá vỡ thế cân bằng với bàn thắng mở tỷ số của Estêvão ở phút 34.

Sang hiệp 2, Chelsea có thêm hai bàn thắng nữa của João Pedro và Enzo Fernández để tạo khoảng cách an toàn 3-0 sau 64 phút thi đấu.

Mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn với Chelsea khi Crystal Palace chỉ còn 10 người trên sân Adam Wharton phải rời sân với tấm thẻ vàng thứ 2.

Trong bối cảnh thiếu người, Crystal Palace bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 của Chris Richards, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà có thể làm được ở trận này.

Giành chiến thắng trước đối thủ Crystal Palace, Chelsea tiếp bước Quỷ đỏ để vượt qua Liverpool, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 37 điểm.

"Đây là một nơi khó khăn để đến và Palace là một đội bóng rất mạnh. Những gì các cầu thủ đã thể hiện trong hai ngày qua, về kế hoạch và tổ chức trận đấu, là xuất sắc," huấn luyện viên Liam Rosenior của Chelsea phát biểu sau trận đấu.

Chelsea chạy đà thuận lợi cho Champions League.

Kết quả này không chỉ giúp cho The Blues cải thiện vị trí mà còn tiếp theo động lực rất lớn trước khi đội bóng này bước vào lượt trận "sinh tử" ở đấu trường Champions League.

Tại sân chơi này, Chelsea đang đứng thứ 8 và đang phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc đua vé trực tiếp góp mặt ở vòng 1/8 khi mà khoảng cách với các đội xếp sau không quá lớn.

Không chỉ vậy, họ còn phải đối mặt với thách thức rất lớn khi phải làm khách trên sân của Napoli - đội bóng cũng đang cần chiến thắng để hy vọng giành suất dự vòng play-off.

Chelsea hiện đang có 13 điểm, chỉ xếp trên 5 đội bóng khác nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, The Blues cần phải thắng thật đậm mới chắc chắn có suất trực tiếp ở vòng tiếp theo./.

