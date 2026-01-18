Premier League: M.U đánh bại Man City, Arsenal 'bất lực'

Manchester United đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City trong trận derby ở vòng 22 Premier League.

Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu thay nhau lập công để "gieo sầu" cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Kết quả này giúp huấn luyện viên Michael Carrick đã có màn khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trong lần thứ 2 được trong vị trí huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United.

Tại Old Trafford, M.U nhập cuộc chủ động, tạo thế trận có phần nhỉnh hơn so với Man City và có được hai bàn thắng để mang niềm vui trọn vẹn về cho người hâm mộ.

Ngoài hai pha lập công, Manchester United còn ba lần bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị cùng với đó là cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc tiếc nuối của Amad Diallo sút trúng cột dọc ở những phút cuối.

Tuy nhiên, 2-0 cũng là quá đủ để Manchester United ăn mừng khi leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 35 điểm trong tay.

Manchester United hiện chỉ còn kém top 4 đúng 1 điểm sau khi Liverpool hòa 1-1 trước đội bóng nhóm cuối Burnley ngay tại thánh địa Anfield.

M.U đánh bại Man City trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, trận thua chưa đội bóng cùng thành phố khiến cho tham vọng vô địch của Manchester United trở nên khó khăn hơn.

Đây đã là trận thứ tư liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola không thắng ở Premier League, qua đó hụt hơi trước đối thủ cạnh tranh Arsenal.

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục "tịt ngòi," qua đó nối dài chuỗi trận đáng quên khi mới chỉ ghi được 1 bàn trong 7 trận gần nhất.

Manchester City rõ ràng cần phải thay đổi để trở lại mạnh mẽ nếu như không muốn thụt lùi quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.

Arsenal lỡ cơ hội đáng tiếc

Trong khi Manchester City thất bại, Arsenal đã không thể tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt khi chỉ giành được kết quả hòa nhạt nhòa trong chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest.

Tại City Ground, các học trò của Mikel Arteta kiểm soát bóng lên đến 60% và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng lại "bất lực" trong việc đưa bóng vào lưới Matz Sels, qua đó ngậm ngùi rời sân với kết quả 0-0.

Trận hòa này khiến Pháo thủ thành London chỉ có thể nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 7 điểm thay vì 9 điểm như kỳ vọng.

Arsenal hiện vẫn đang dẫn đầu cuộc đua nhưng trận hòa này có thể khiến họ để cho Aston Villa thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi mà Aston Villa của Unai Emery được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Everton - đối thủ chưa thắng họ ở 4 lần gặp nhau gần nhất.

Còn với Nottingham Forest, trận hòa trước Arsenal giúp họ có thêm 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng nhất là trong bối cảnh khoảng cách giữa họ và nhóm cầm đèn đỏ đã bị thu hẹp sau chiến thắng của West Ham.

West Ham chính là đội bóng đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 ngay trên sân của Tottenham nhờ công của Callum Wilson.

Callum Wilson được tung vào sân ở phút 90 và chỉ mất đúng 3 phút để ghi bàn thắng quyết định mang ba điểm vô cùng quan trọng về cho West Ham United.

Đội bóng có biệt danh "Búa tạ" hiện đang có trong tay 17 điểm, chỉ còn ít hơn nhóm an toàn trong cuộc đua trụ hạng đúng 5 điểm.

Cũng ở vòng đấu 22, Chelsea cuối cùng cũng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng tại đấu trường Premier League khi có chiến thắng 2-0 trước Brentford. João Pedro và Cole Palmer thay nhau lập công để mang 3 điểm về cho The Blues.

Chelsea tìm lại niềm vui sau chuỗi trận thất vọng. (Nguồn: ChelseaFc)

Trước trận thắng này, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết chiến thắng là gì ở đấu trường cao nhất nước Anh, qua đó tụt lại trong cuộc đua.

Sau 22 vòng đấu, Chelsea có trong tay 34 điểm, xếp ở vị trí thứ 6 với 1 điểm nhiều hơn so với đối thủ Brentford.

Ở những trận cầu đáng chú ý khác, hai đội bóng Leeds United và Sunderland tiếp tục giành được những chiến thắng quan trọng ở mùa giải năm nay.

Trên sân nhà, Leeds United đánh bại Fulham 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Lukas Nmecha, trong khi Sunderland ngược giành vượt qua Crystal Palace 2-1./.

