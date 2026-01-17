Vào bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có nhận được tiền thưởng từ AFC?

Vượt qua đối thủ U23 UAE với tỷ số 3-2 sau hai hiệp phụ, Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và tiếp tục viết nên dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam góp mặt trong Top 4 đội mạnh nhất châu lục. Trước đó, tại Thường Châu năm 2018, đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng bán kết để tiến vào chung kết, tạo nên dấu ấn lịch sử.

Tuy nhiên, dù có thể tái lập hoặc vượt qua thành tích của thế hệ Thường Châu, Đình Bắc và các đồng đội cũng sẽ không nhận được tiền thưởng từ Ban tổ chức.

Cụ thể, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các giải đấu trẻ - trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á - không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự. Điều lệ này phản ảnh định hướng phát triển bóng đá trẻ mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn.

Phần tài chính tại các giải trẻ chủ yếu tập trung vào việc phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, đi lại, ăn ở và các điều kiện tổ chức - thay vì trao thưởng bằng tiền mặt dựa trên thành tích thi đấu.

Các đội tham dự giải có nghĩa vụ tự chi trả chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC và Liên đoàn chủ nhà đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn và điều lệ giải.

Đây là cách tiếp cận thể hiện quan điểm nhất quán của AFC, nhìn nhận các giải trẻ, bao gồm U17, U20 và U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia, thay vì đặt nặng yếu tố thương mại hay tiền thưởng.

Thành tích tại các giải trẻ của AFC được đánh giá chủ yếu qua chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và tiềm năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đình Bắc và các đồng đội tiếp tục tạo nên những kỳ tích ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: afc)

Dù AFC không áp dụng cơ chế tiền thưởng ở kỳ giải lần này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn có những sự động viên tinh thần quan trọng với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời thưởng động viên 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, VFF cũng thưởng toàn đội 1,9 tỷ đồng cho thành tích vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Như vậy, tổng số tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã chạm mốc 3,1 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh và việc vận hành chiến thuật hiệu quả của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đồng thời khẳng định đây là thành quả từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả tập thể.

Người đứng đầu VFF động viên các cầu thủ tiếp tục giữ vững sự tập trung, chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết sắp tới, với khát vọng chinh phục những cột mốc mới.

Thành tích lần thứ 2 tiến vào bán kết giải đấu một lần nữa khẳng định bước tiến vững chắc của U23 Việt Nam trên đấu trường châu Á, mở ra kỳ vọng về một hành trình tiếp tục thăng hoa ở chặng đường phía trước./.

"U23 Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở tầm châu Á" Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U23 UAE một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á.