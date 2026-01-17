Fanpage chính thức của FIFA, AFC dành sự quan tâm đặc biệt cho U23 Việt Nam

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đang chứng kiến hành trình thăng hoa đầy cảm xúc của U23 Việt Nam, và đội bóng áo đỏ không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ trong nước mà còn được fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành sự quan tâm đặc biệt, như một lời tiếp lửa cho giấc mơ châu lục còn dang dở.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ở tứ kết, kéo dài tới 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Các bàn thắng của Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc trong thời gian thi đấu chính thức giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik hai lần vươn lên dẫn trước, trước khi UAE tận dụng ưu thế không chiến để gỡ hòa. Bước ngoặt đến ở hiệp phụ, khi Minh Phúc tỏa sáng với pha lập công ở phút 101, ấn định thắng lợi lịch sử cho đại diện Đông Nam Á.

Ngay sau trận đấu, fanpage của FIFA đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Có một giấc mơ đang chờ được hoàn thành…”.

Trước đó, FIFA cũng chia sẻ video nhắc lại hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018, như một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại – nơi thế hệ hôm nay đang nỗ lực viết tiếp ước mơ còn dang dở của những đàn anh.

Tám năm trước, U23 Việt Nam với Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường từng vào tới chung kết U23 châu Á 2018 nhưng lỡ hẹn với chức vô địch sau thất bại trước U23 Uzbekistan. Lần này, thế hệ mới với những cái tên như Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Phát đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trên đất Saudi Arabia, đưa bóng đá trẻ Việt Nam trở lại sân khấu lớn của châu lục.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công. Tiền đạo sinh năm 2004 được AFC ví như “người giao hàng” (ví von cầu thủ mang đến những bàn thắng quan trọng cho đội nhà) của U23 Việt Nam, khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn ở tứ kết, qua đó được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận."

Với pha đánh đầu ngược thành bàn ở phút 62, Đình Bắc đã nâng thành tích lên 3 bàn thắng sau 4 trận, kèm 1 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 50% số bàn thắng của đội tại giải.

Đình Bắc đang đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản) và Amoori Faisal (U23 Iraq). Trong bối cảnh U23 Việt Nam đã vào bán kết, chân sút này vẫn còn ít nhất 1, thậm chí 2 trận đấu để gia tăng thành tích trong cuộc đua “Vua phá lưới."

Trước thềm bán kết, U23 Việt Nam còn đón tin vui lớn về lực lượng khi AFC quyết định xóa toàn bộ thẻ vàng sau vòng tứ kết. Bảy cầu thủ từng đứng trước nguy cơ bị treo giò gồm Đình Bắc, Lý Đức, Thái Sơn, Minh Phúc, Phi Hoàng, Võ Anh Quân và Công Phương đều đủ điều kiện ra sân. Ở trận tứ kết, trọng tài chỉ rút duy nhất một thẻ vàng cho đội trưởng Khuất Văn Khang, giúp U23 Việt Nam giữ được đội hình gần như mạnh nhất.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik không giấu được niềm tự hào: “Chiến thắng hôm nay cho thấy U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp châu Á. Tôi rất tự hào về tinh thần chiến đấu và sự tiến bộ của các cầu thủ."

Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc (diễn ra lúc 18h30 ngày 17/1). Trận bán kết dự kiến diễn ra ngày 20/1, trong khi trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 24/1.

Giấc mơ năm nào ở Thường Châu vẫn còn đó. Và tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang tiến từng bước vững chắc để biến giấc mơ ấy thành hiện thực./.

