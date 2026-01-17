Truyền thông Thái Lan thán phục trước bản lĩnh U23 Việt Nam

Chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ của U23 Việt Nam trước U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Tứ kết giải U23 châu Á 2026 đêm 16/1 đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội Thái Lan.

Nhiều tờ báo, fanpage lớn của “Xứ Chùa Vàng” đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước tinh thần thi đấu quả cảm, bền bỉ của “Những chiến binh Sao Vàng," đặc biệt là trong bối cảnh U23 Thái Lan đã sớm dừng bước tại giải.

Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Những Ngôi Sao Vàng tiến vào bán kết! Việt Nam vượt qua UAE 3-2 sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết Giải U23 châu Á AFC."

Tờ báo này nhận định U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại một đối thủ mạnh như UAE, qua đó lần thứ hai góp mặt ở bán kết giải đấu kể từ kỳ tích năm 2018.

Trong khi đó, Thairath.co.th - một trong những trang tin có lượng độc giả lớn nhất Thái Lan, cũng dành vị trí nổi bật cho chiến thắng của đội bóng áo đỏ với dòng tít: “U23 Việt Nam đánh bại UAE trong hiệp phụ, tiến vào bán kết Giải U23 châu Á 2026."

Bài viết nhấn mạnh đây là cuộc so tài được chờ đợi tại sân Prince Abdullah Al-Faisal (Saudi Arabia) và kết quả 3-2 nghiêng về Việt Nam sau 120 phút là minh chứng cho bản lĩnh và chiều sâu thể lực của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Không chỉ báo chí chính thống, các fanpage thể thao lớn tại Thái Lan cũng “bùng nổ” cảm xúc. Fanpage Siamsport FootballSiam giật tít: “Những Ngôi Sao Vàng tỏa sáng!”, ca ngợi tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc của U23 Việt Nam trong trận cầu kịch tính kéo dài tới hiệp phụ, đồng thời chúc mừng đội bóng Đông Nam Á lần thứ hai vào bán kết châu lục.

Fanpage Think Curve (Kitsaikong) sử dụng dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng: “Chạy 120 phút không mệt mỏi - Việt Nam mạnh mẽ," kèm nhận xét U23 Việt Nam đã thể hiện nền tảng thể lực và sức bền vượt trội để khuất phục UAE.

Đặc biệt, fanpage Taengmo Pyapongying gây chú ý với thông điệp: “Tin nóng: Việt Nam thống trị châu Á!”, coi chiến thắng trước UAE là “cú sốc lớn” và khẳng định U23 Việt Nam đang hướng tới ngôi vô địch với mạch toàn thắng từ đầu giải.

Ngay cả fanpage chính thức của “Voi Chiến” - đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng đăng tải dòng trạng thái đầy cảm thán: “Còn gì muốn nói không?! UAE sốc nặng khi bị đội tuyển Việt Nam đánh bại và phải rời Giải U23 châu Á."

Sau màn trình diễn hoàn hảo ở vòng bảng với ba trận toàn thắng để giành ngôi nhất bảng, U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở vòng knock-out bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 sau 120 phút trước U23 UAE.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra ngày 20/1 tới./.

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi “phép màu Kim Sang Sik” gây chấn động châu lục Báo Sports giật tít đầy ấn tượng: “Phép màu Kim Sang Sik đang làm rung chuyển châu Á;" trong khi Cổng thông tin sports.nate nhấn mạnh “Kim Sang Sik lại tỏa sáng cùng bóng đá Việt Nam."