Kết quả U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết

U23 Trung Quốc đã trở thành cái tên thứ 3 góp mặt ở bán kết U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 Uzbekistan ở loạt sút luân lưu may rủi.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 ở màn "đấu súng" sau khi hòa đối thủ 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Chiến thắng này giúp U23 Trung Quốc lập nên cột mốc mới khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết U23 châu Á sau 6 lần tham dự. Đáng chú ý, đoàn quân của ông Antonio Puche vẫn chưa để thua bàn nào ở giải đấu năm nay (không tính loạt sút luân lưu).

Trước đó, U23 Trung Quốc cũng làm nên kỳ tích với lần đầu vượt qua vòng bảng sau 5 kỳ tham dự gây thất vọng.

Với kết quả này, U23 Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam hiện đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp - ghi 8 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam có dịp chạm trán U23 Trung Quốc trong lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á./.

