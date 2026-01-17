Đình Bắc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Nguyễn Đình Bắc một lần nữa đã tỏa sáng khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị để góp công lớn trong chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Cầu thủ sinh năm 2004 trực tiếp để lại dấu giày ở hai bàn thắng, với đường chuyền cho Nguyễn Lê Phát mở tỷ số trước khi tự mình làm tung lưới U23 UAE.

Với màn trình diễn này, Đình Bắc đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam-U23 UAE. Thậm chí, AFC còn đăng tải bài viết ca ngợi trên trang chủ với tựa đề "Đình Bắc lại làm nên kỳ tích cho Việt Nam."

"Trận thứ hai liên tiếp, Đình Bắc được tung vào sân từ băng ghế dự bị và đã thể hiện rất tốt, nâng cao thành tích cá nhân sau bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Saudi Arabia giúp Việt Nam đứng đầu bảng A," trang chủ của AFC viết.

"Vào sân thay Lê Viktor khi hiệp 1 chỉ còn 10 phút, Đình Bắc chỉ cần 4 phút để ghi dấu ấn trong trận tứ kết gặp UAE, kiến ​​tạo bàn thắng mở tỷ số cho Nguyễn Lê Phát, giúp đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ."

AFC cũng dẫn lời chia sẻ của Đình Bắc về "chỉ thị" của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi được tung vào sân thay cho Lê Viktor. "Huấn luyện viên dặn tôi rằng đối thủ sẽ lùi sâu nên chúng tôi cần kiểm soát khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của họ, gây áp lực lên họ. Tôi đã làm đúng như vậy và tạt bóng cho Lê Phát ghi bàn,” Đình Bắc nói.

AFC tiếp tục ca ngợi Đình Bắc: "Điều tuyệt vời hơn nữa đến ở hiệp 2, khi Đình Bắc thực hiện một pha đánh đầu ngược khéo léo từ đường chuyền của Phạm Minh Phúc để đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước lần thứ hai. Tuy nhiên, UAE đã gỡ hòa chỉ sau 6 phút và Đình Bắc thừa nhận rằng trận đấu có thể đã tuột khỏi tầm tay nếu U23 Việt Nam không kiềm chế được cảm xúc của mình."

Đình Bắc ăn mừng sau khi ghi bàn cho U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

"Khi chúng tôi ghi bàn rồi lại để thủng lưới hai lần, tôi nghĩ chúng tôi cần bình tĩnh lại, kiểm soát bóng và bắt đầu gây sức ép khi giành lại thế trận," AFC dẫn lời Đình Bắc.

"Khi bàn thắng thứ ba đến, chúng tôi quyết tâm bảo vệ lợi thế dẫn trước tốt hơn trước và chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi biết người hâm mộ rất vui mừng với chiến thắng tuyệt vời này. Bây giờ chúng tôi nghỉ ngơi, sau đó sẽ phân tích trận đấu và xem chúng tôi đã làm tốt ở đâu và chưa tốt ở đâu để có thể cải thiện cho trận bán kết (gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc)."

Theo nhánh đấu, tại bán kết, đối thủ của Đình Bắc và các đồng đội sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Đình Bắc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới

Những bàn thắng quan trọng không chỉ góp công lớn giúp U23 Việt Nam tiến vào bán kết mà còn mang đến cho Đình Bắc cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Tại giải đấu năm nay, cầu thủ này đã có 3 bàn thắng.

Đình Bắc chính là người "mở hàng" cho U23 Việt Nam bằng cú sút phạt 11m thành công ở trận ra quân gặp U23 Jordan.

Tiếp đó, ở trận đấu với U23 Saudi Arabia, Đình Bắc được tung vào sân trong hiệp 2 và đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp U23 Việt Nam thắng 1-0, qua đó thẳng tiến tứ kết với ngôi đầu bảng A.

Bàn thắng thứ 3 của chân sút sinh năm 2004 này chính là pha đánh đầu ngược vào lưới U23 UAE ở trận tứ kết vừa qua.

Ngoài ba bàn thắng, Nguyễn Đình Bắc còn có một kiến tạo cho Nguyễn Lê Phát ghi bàn mở tỷ số vào lưới của U23 UAE.

Hiện tại, Nguyễn Đình Bắc đang cùng Shusuke Furuya và Ryūnosuke Satō (cùng của U23 Nhật Bản) đứng thứ 2 trong danh sách cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026.

Đình Bắc có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. (Nguồn: AFC)

Ali Al Azaizeh (U23 Jordan) và Farah Shahin (U23 Lebanon) đã có cho mình 4 pha lập công. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều không còn cơ hội nâng cao thành tích khi mà U23 Jordan và U23 Liban đã dừng cuộc chơi.

Nguyễn Đình Bắc cùng hai cầu thủ của U23 Nhật Bản còn hai trận đấu phía trước để nâng cao thành tích ghi bàn của mình, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu./.

"U23 Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở tầm châu Á" Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U23 UAE một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á.