Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 UAE trên kênh nào, ở đâu?

Sau vòng bảng vô cùng ấn tượng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương U23 châu Á 2026 bằng màn đối đầu U23 UAE ở tứ kết.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22g30 hôm nay (ngày 16/1, theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, được trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 và TV360.

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi giành nhất bảng A với ba trận toàn thắng trước các thủ khó chơi như U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Những chiến thắng liên tiếp này giúp "các chiến binh Sao vàng" lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết ở ngôi đầu và có số điểm cao nhất sau 6 lần tham dự U23 châu Á.

Với những gì đã làm được, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất quyết tâm để viết tiếp lịch sử tại giải đấu năm nay.

Còn với đối thủ U23 UAE, họ chưa chứng tỏ được nhiều và chỉ có thể giành quyền đi tiếp nhờ hơn U23 Syria hiệu số bàn thắng bại. U23 UAE thắng U23 Qatar, thua U23 Nhật Bản và hòa trước U23 Syria.

Tuy nhiên, U23 UAE vẫn sẽ là thách thức không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trên hành trình lịch sử tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam cần thận trọng khi bước vào trận đấu này bởi lịch sử đang không đứng về chúng ta. Trước màn tái ngộ này, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước đối thủ sau 6 lần chạm trán (4 thua và 2 hòa).

Tại giải đấu năm nay, U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Đó đều là những cá nhân có sức mạnh, nhanh và giàu sức đột biến. Những cầu thủ nhập tịch gồm có Leonard Amesimeku, Solomon Sosu, Richard Akonnor, Junior Salif Ndiaye và Hazem Mohammad Abdullah.

Trong buổi họp báo, ông Kim Sang-sik cũng đã đặc biệt lưu ý đến tiền đạo mang áo số 16 (Junior Ndiaye) của U23 UAE - một trong số những cầu thủ nhập tịch, cùng số 10 (Mansoor Al Menhali) và các cầu thủ chạy cánh có khả năng chồng biên, hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc cũng tự tin khi cho biết các hậu vệ U23 Việt Nam đủ khả năng phong tỏa những mũi nhọn này.

"Về tính tổ chức và tinh thần tập thể, tôi tin U23 Việt Nam được chuẩn bị tốt. Chúng tôi cũng có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương. Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, nhưng hành trình chưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới," ông Kim cho hay.

Nếu thắng U23 UAE chúng ta không chỉ giành quyền góp mặt ở vòng bán kết U23 châu Á 2026 mà còn "phá dớp" trước đối thủ, giống như những gì đã làm ở vòng bảng.

U23 Việt Nam trước đó cũng đã đánh bại U23 Kyrgyzstan để có lần đầu chiến thắng trước đại diện Trung Á, và cũng có lần đầu tiên khiến U23 Saudi Arabia phải "nếm trái đắng"./.

