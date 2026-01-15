Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE: Ông Kim Sang-sik nói thẳng về điểm vượt trội so với đối thủ

Chiều 15/1, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng đội trưởng Khuất Văn Khang tham dự buổi họp báo trước thềm trận tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026, giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Mở đầu phần phát biểu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi U23 Việt Nam góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất.

“Tôi rất vui khi đội đã tiến vào tứ kết. Tất cả là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi và tinh thần cống hiến của các cầu thủ. Đối thủ U23 UAE có thể nhỉnh hơn chúng tôi về thể chất và kỹ thuật, nhưng chúng tôi không e ngại. U23 Việt Nam sẽ chiến đấu bằng tinh thần và sức mạnh của một tập thể thống nhất," nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

"Thầy Kim" cho rằng dù đối thủ trội hơn về thể hình, tốc độ và kỹ thuật, nhưng U23 Việt Nam lại có ưu thế về tổ chức lối chơi và sự gắn kết.

"Chúng tôi có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương. 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng cho thấy U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, nhưng hành trình này chưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới," huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định.

Về tình hình lực lượng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết Ban huấn luyện đang theo dõi sát sao thể trạng của Đình Bắc và Lê Văn Thuận, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để lựa chọn đội hình tối ưu cho trận đấu.

"Thầy Kim" đặc biệt lưu ý đến tiền đạo mang áo số 16 (Junior Ndiaye) của U23 UAE - cầu thủ có thể hình và tốc độ ấn tượng, cùng số 10 (Mansoor Al Menhali) và các cầu thủ chạy cánh có khả năng chồng biên, hỗ trợ tấn công hiệu quả. Tuy vậy, "thuyền trưởng" của U23 Việt Nam tin tưởng các học trò đủ khả năng phong tỏa những mũi tấn công của đối thủ.

Về phần mình, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ vinh dự khi có lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng tứ kết U23 châu Á. Từ những lần dừng bước ở tứ kết trước đây, thủ quân của U23 Việt Nam cho rằng bài học lớn nhất là phải duy trì sự tập trung cao độ, tránh những sai sót đáng tiếc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE e ngại khả năng tận dụng tình huống cố định của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Marcelo Broli cho biết ông và các cộng sự đã theo dõi kỹ toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng và chuẩn bị phương án chiến thuật riêng.

"U23 Việt Nam có điểm mạnh đáng gờm ở khả năng tận dụng những tình huống cố định và U23 UAE đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho khâu phòng ngự bởi ở trận tứ kết, những chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả chung cuộc," huấn luyện viên Broli nhận định.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào 22 giờ 30 ngày mai (16/1) trên sân vận động Prince Abdullah Sports City Hall (thành phố Jeddah).

Theo đăng ký tại cuộc họp kỹ thuật, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống./.

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Xác định xong 8 đội tuyển góp mặt ở tứ kết U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam, U23 Jordan (bảng A), U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B), U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc (bảng C), U23 Australia và U23 Trung Quốc (bảng D) là những đội góp mặt ở tứ kết U23 châu Á 2026.