U23 châu Á 2026: Xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết

Hôm nay (13/1), vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với các trận cầu căng thẳng ở lượt cuối của bảng B và C.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết cũng sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa U23 Syria và U23 UAE khép lại.

Xác định đối thủ của U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam đang có kỳ U23 châu Á thành công khi liên tiếp tạo nên bất ngờ với những chiến thắng thuyết phục.

Sau ba lượt đấu tại bảng A, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng khi lần lượt đánh bại U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và U23 Saudi Arabia 1-0.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được 9 điểm ở vòng bảng sau 6 lần tham dự và cũng là lần đầu vào tứ kết với tư cách nhất bảng.

Với ngôi đầu bảng A, đối thủ của "các chiến binh Sao vàng" ở tứ kết sẽ là đội nhì của bảng B.

Tại bảng B, U23 UAE và U23 Syria sẽ phải quyết đấu để tranh tấm vé còn lại sau khi đương kim vô địch U23 Nhật Bản giành quyền đi tiếp sớm hai lượt đấu.

Trước lượt trận "sinh tử," U23 UAE đang cùng có 3 điểm như U23 Syria, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -4).

Với lợi thế này, U23 UAE chỉ cần hòa U23 Syria ở màn chạm trán trực tiếp giữa hai đội là sẽ giành quyền đi tiếp.

U23 UAE và U23 Syria đều không quá xa lạ gì với U23 Việt Nam khi chúng ta từng đối đầu hai đối thủ này.

Cách đây 6 năm, U23 Việt Nam từng chia điểm với U23 UAE trong trận cầu không bàn thắng ở ngày ra quân U23 châu Á 2026.

U23 Syria chính là đội bóng mà U23 Việt Nam đá giao hữu trước thềm U23 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Còn với U23 Syria, họ chính là đội bóng mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đối đầu trong chuyến tập huấn tại Qatar trước khi bước vào giải đấu.

Cả hai đội bóng đều được đánh giá cao song sẽ là "dễ thở" hơn so với việc phải chạm trán đương kim vô địch U23 Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu, hai trận cuối của bảng B sẽ cùng diễn ra vào lúc 23g30 hôm nay.

Căng thẳng cuộc cạnh tranh tại bảng C

Cũng ở loạt trận ngày 13/1, bảng C hứa hẹn sẽ rất kịch tính với cuộc cạnh tranh hai tấm vé đi tiếp giữa ba đội U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Iran.

Sau hai lượt trận, U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan đang cùng có 4 điểm, tạm xếp hai vị trí đầu bảng C, trong khi U23 Iran xếp thứ 3 với 2 điểm còn U23 Liban đã sớm bị loại.

Ở lượt cuối, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu trực tiếp U23 Uzbekistan trong khi U23 Iran dễ thở hơn khi chỉ phải gặp U23 Liban.

Với cục diện này, bảng C có thể khép lại với kịch bản kịch tính - đó là cả ba đội cùng giành được 5 điểm.

Trường hợp trên hoàn toàn có thể xảy ra nếu U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan hòa nhau, trong khi U23 Iran giành chiến thắng trước U23 Liban.

Tuy nhiên, U23 Iran đang thất thế hơn so với đối thủ. Họ không chỉ kém về điểm số mà còn có thành tích đối đầu không tốt (U23 Iran lần lượt hòa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan cùng tỷ số 0-0).

U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan tranh vé đi tiếp cùng ngôi đầu bảng C. (Nguồn: AFC)

Theo Điều lệ vòng bảng U23 châu Á 2026, các tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng. Nếu chỉ có hai đội bằng điểm và gặp nhau ở lượt cuối thì đá luân lưu. Tiếp theo là xét điểm fair-play theo thẻ phạt và cuối cùng là bốc thăm.

Như vậy, dù có thắng U23 Liban tỷ số rất đậm, U23 Iran vẫn sẽ bị loại nếu như trận đấu cùng giờ U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan hòa có bàn thắng (xét đến thành tích đối đầu giữa ba đội).

Cánh cửa đi tiếp của U23 Iran chỉ rộng mở nếu như trận đấu cùng giờ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan hòa 0-0 hoặc có kết quả thắng thua.

Tất nhiên, để có thể đi tiếp, U23 Iran trước tiên cần phải giành chiến thắng thật đậm trước U23 Liban, và chờ đợi kết quả thuận lợi đến từ trận đấu cùng giờ.

Theo lịch thi đấu, hai trận đấu của bảng C sẽ cũng diễn ra vào lúc 18g30 hôm nay (13/1, theo giờ Việt Nam)./.

