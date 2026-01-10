Thể thao

Bóng đá

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 10/1: 3 đội có cơ hội vào tứ kết

U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B) và U23 Uzbekistan (bảng C) đang là những đội có cơ hội sớm ghi tên mình vào tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Nhật Bản có cơ hội sớm ghi tên mình vào tứ kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)
U23 Nhật Bản có cơ hội sớm ghi tên mình vào tứ kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với loạt trận thứ 2 bảng B và C diễn ra hôm nay (10/1).

Trước loạt trận này, ba đội là U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B) và U23 Uzbekistan (bảng C) đang có cơ hội sớm ghi tên mình vào tứ kết.

Tại bảng B, U23 Nhật Bản và U23 UAE đều đang có 3 điểm khi cùng thắng trận ra quân. U23 Nhật Bản vùi dập U23 Syria 5-0 trong khi U23 UAE đánh bại U23 Qatar 2-0.

Ở lượt trận thứ 2, U23 Nhật Bản và U23 UAE sẽ đối đầu trực tiếp. Đội bóng nào giành chiến thắng sẽ nắm chắc tấm vé vào tứ kết.

Trong khi đó, tại bảng C, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Hàn Quốc và U23 Iran trong khi U23 Liban đứng cuối khi chưa có điểm nào.

Ở lượt trận này, U23 Uzbekistan sẽ chạm trán U23 Iran, còn U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu U23 Liban.

Với cục diện hiện tại, U23 Uzbekistan chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Iran là sẽ sớm giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 10/1

Bảng B
18g30 U23 UAE-U23 Nhật Bản
23g30 U23 Syria-U23 Qatar

Bảng C
18g30 U23 Liban-U23 Hàn Quốc
21g00 U23 Iran-U23 Uzbekistan

(Vietnam+)
#U23 Nhật Bản #U23 UAE #U23 Uzbekistan #U23 châu Á 2026
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lê Văn Thuận - vũ khí bí mật của U23 Việt Nam

Lê Văn Thuận - vũ khí bí mật của U23 Việt Nam

Tỏa sáng ở những thời khắc quyết định tại SEA Games 33, Lê Văn Thuận đang nổi lên như quân bài chiến lược của U23 Việt Nam, sẵn sàng tạo đột biến tại Vòng chung kết U23 châu Á.