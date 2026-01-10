Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 10/1: 3 đội có cơ hội vào tứ kết

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với loạt trận thứ 2 bảng B và C diễn ra hôm nay (10/1).

Trước loạt trận này, ba đội là U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B) và U23 Uzbekistan (bảng C) đang có cơ hội sớm ghi tên mình vào tứ kết.

Tại bảng B, U23 Nhật Bản và U23 UAE đều đang có 3 điểm khi cùng thắng trận ra quân. U23 Nhật Bản vùi dập U23 Syria 5-0 trong khi U23 UAE đánh bại U23 Qatar 2-0.

Ở lượt trận thứ 2, U23 Nhật Bản và U23 UAE sẽ đối đầu trực tiếp. Đội bóng nào giành chiến thắng sẽ nắm chắc tấm vé vào tứ kết.

Trong khi đó, tại bảng C, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Hàn Quốc và U23 Iran trong khi U23 Liban đứng cuối khi chưa có điểm nào.

Jordan tạo "địa chấn," U23 Việt Nam chưa có vé sớm vào vòng knock-out Ở lượt cuối, U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán Việt Nam, trong khi Jordan chỉ phải gặp Kyrgyzstan do đó từ việc suýt giành vé sớm, U23 Việt Nam phải có ít nhất một điểm để tự định đoạt số phận.

Ở lượt trận này, U23 Uzbekistan sẽ chạm trán U23 Iran, còn U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu U23 Liban.

Với cục diện hiện tại, U23 Uzbekistan chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Iran là sẽ sớm giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 10/1 Bảng B

18g30 U23 UAE-U23 Nhật Bản

23g30 U23 Syria-U23 Qatar Bảng C

18g30 U23 Liban-U23 Hàn Quốc

21g00 U23 Iran-U23 Uzbekistan