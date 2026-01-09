AFC nói gì về trận U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan tại giải U23 châu Á?

Trận cầu tâm điểm của loạt trận U23 châu Á 2026 hôm nay (9/1) chính là cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Trước cuộc chạm trán có ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp của hai đội, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã đưa ra nhận định.

Trong bài viết đăng tải trên trang chủ, AFC nhận định "Việt Nam khẳng định họ chưa nghĩ xa hơn ngoài mục tiêu giành chiến thắng khi đối đầu Kyrgyzstan tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào hôm nay.

"Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã giúp Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước Jordan ở lượt trận mở màn bảng A hôm thứ Ba, đồng thời hiểu rõ rằng việc có thêm 3 điểm nữa có thể giúp đội bóng sớm giành vé vào tứ kết nếu Saudi Arabia cũng đánh bại Jordan," theo AFC.

Tuy nhiên, AFC cũng bất ngờ đưa ra cảnh báo về nhân sự với U23 Việt Nam. "Tuy nhiên, ông Kim đang lo ngại về lực lượng khi các cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân."

U23 Việt Nam có cơ hội sớm vào tứ kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

AFC cũng dẫn lời huấn luyện viên Kim Sang-sik: "Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo. Mục tiêu lúc này là U23 Kyrgyzstan, trước khi nghĩ đến trận gặp Saudi Arabia."

U23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với Saudi Arabia (cùng giành 3 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn), nhưng sẽ không dễ dàng khi chạm trán U23 Kyrgyzstan, đội bóng đang rất quyết tâm tìm lại hình ảnh sau thất bại sát nút 0-1 trước đội chủ nhà.

HLV U23 Kyrgyzstan tự tin trước trận "sinh tử"

AFC cũng cho biết, huấn luyện viên Edmar Lacerda của Kyrgyzstan sẽ không có sự phục vụ của Arshen Sharshenbekov, cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Saudi Arabia. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này vẫn lạc quan khi các học trò vẫn thi đấu tốt trong thế thiếu người và quyết tâm thể hiện năng lực trước U23 Việt Nam.

“Tôi tự hào về cách các cầu thủ thể hiện trong trận gặp Saudi Arabia, đặc biệt là khi phải chơi thiếu người. Nhưng chúng tôi cần nhanh chóng tập trung lại cho trận đấu tiếp theo," AFC dẫn lời huấn luyện viên Lacerda.

“Chúng tôi bước vào giải đấu với tư duy phòng ngự phản công và đã suýt giành được một điểm trước Saudi Arabia. Chúng tôi cần phải cải thiện nhiều hơn trước U23 Việt Nam, một đội bóng rất giàu kinh nghiệm."

Kịch bản đưa Việt Nam đi tiếp

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ bảng A diễn ra vào lúc 21 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Trước màn so tài này, U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau khi có chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở ngày ra quân. Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan bước vào lượt trận thứ hai bảng A U23 với áp lực nặng nề sau thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam quyết đánh bại U23 Kyrgyzstan. (Nguồn: AFC)

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn và có thể sẽ sớm giành quyền đi tiếp nếu như đánh bại U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh U23 Kyrgyzstan cần phải thắng nếu như không muốn sớm dừng cuộc chơi.

Trong trường hợp giành chiến thắng, "các chiến binh Sao vàng" sẽ có được 6 điểm sau hai lượt trận, đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ sớm góp mặt ở vòng đấu tiếp theo nếu U23 Saudi Arabia không thua U23 Jordan.

Tuy nhiên, trong trường hợp thắng U23 Kyrgyzstan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải chờ quyết đấu ở lượt nếu như đội chủ nhà bất ngờ "ôm hận" trước U23 Jordan.

Còn nếu để thua U23 Kyrgyzstan, cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam sẽ trở nên hẹp hơn rất nhiều, bởi trận đấu cuối sẽ phải đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trọng tài người Iran Payam Heydari được Liên đoàn bóng đá châu Á chỉ định bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U23 châu Á 2026.

Các trợ lý cho ông Payam Heydari gồm Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư Zaid Thamer Mohammed (Iraq). Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Luk Kin Sun (Hong Kong, Trung Quốc)./.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan trên kênh nào, ở đâu? U23 Việt Nam đang rất quyết tâm giành kết quả có lợi trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A để hy vọng sớm giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026.