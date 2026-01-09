Bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Vô địch U19 Quốc gia 2025/26

Sáng 9/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/2026.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14-27/1, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hưng Yên) với sự tham dự của 12 đội bóng, gồm: PVF-CAND (chủ nhà), Thể Công-Viettel I, PVF, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh sự kiện lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia trong vai trò nhà tài trợ chính là cam kết hợp tác với mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp, bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam.

"Sự đồng hành của Acecook Việt Nam và nhãn hàng Modern không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân và theo đuổi khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà," Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Các đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ Ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào Tứ kết.

Đương kim vô địch PVF (áo đỏ) sẽ có hành trình bảo vệ ngôi vương được dự báo nhiều khó khăn. (Ảnh: VFF)

Theo kết quả bốc thăm, bảng B được đánh giá là "bảng tử thần" với sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch PVF, Công An Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bảng A gồm các đội Đắk Lắk, PVF-CAND, Thể Công-Viettel I và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, bảng C là sự hiện diện của 4 câu lạc bộ gồm đương kim Á quân là Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Tháp và LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Ở mùa giải 2024/25, PVF đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Trong lịch sử giải đấu, Hà Nội là đội giàu thành tích nhất với 7 lần đăng quang./.

