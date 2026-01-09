Tung "đòn kết liễu" phút cuối, U23 Việt Nam thắng trận thứ 2 ở giải châu Á

Tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng ở bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, chạm trán với đối thủ U23 Kyrgyzstan.

Gặp bất lợi khi đã để thua ở lượt trận đầu tiên, các cầu thủ U23 Kyrgyzstan nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm gây sức ép lên hàng thủ của U23 Việt Nam.

Ngay ở phút thứ 5, các cổ động viên của U23 Việt Nam trải qua một tình huống "thót tim" khi tiền đạo Kimi Merk bên phía U23 Kyrgyzstan cướp được bóng từ Hiểu Minh và sau đó bị trung vệ mang áo số 4 của U23 Việt Nam đá vào chân trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Payam Heydari xác định không có penalty cho đại diện của bóng đá Trung Á.

Chỉ 2 phút sau, một tình huống tương tự diễn ra bên phía hành lang cánh phải của U23 Việt Nam. Tiền vệ Almazbekov đi bóng xuống đến rìa vòng cấm trước khi có pha va chạm với Minh Phúc, dù vậy vị trọng tài chính một lần nữa nói không với quả phạt đền cho U23 Kyrgyzstan.

Sau 2 tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm, U23 Việt Nam được hưởng... quả phạt đền ở phút thứ 17. Ở pha tranh bóng trong vòng cấm, hậu vệ Murzalim Uulu bên phía U23 Kyrgyzstan đã phạm lỗi với cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát.

Trên chấm 11m, đội trưởng Khuất Văn Khang thực hiện cú sút chính xác đánh lừa thủ thành Nurlanbekov, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Đội trưởng Khuất Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam. (Ảnh: afc)

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik thuận lợi trong việc triển khai lối đá phòng ngự phản công. Những pha đột phá xuống đáy biên và trả ngược vòng trong liên tục được các cầu thủ áo đỏ thực hiện, nhưng các tiền đạo như Lê Phát hay Quốc Việt chưa thể tận dụng cơ hội.

Khi thế trận đang thuận lợi với U23 Việt Nam, sự mất tập trung trong nhiệm vụ phòng ngự khiến "Binh đoàn Rồng Vàng" phải nhận bàn thua. Cuối hiệp 1, trong một pha triển khai bóng từ tuyến dưới, hậu vệ Hiểu Minh chuyền bóng bất cẩn và để đối thủ cắt được bóng.

Tiền vệ mang áo số 20 là Murzakhmatov sau đó quyết định thực hiện cú sút ngay, bóng đi căng và vượt qua tầm với của thủ môn Trung Kiên. Tỷ số được quân bình 1-1 cho U23 Kyrgyzstan ngay trước khi trọng tài nổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có cơ hội thuận lợi để vượt lên dẫn trước khi Lê Phát có bóng trong vòng cấm và thực hiện pha qua người loại bỏ hậu vệ đối phương để đối mặt thủ môn Nurlanbekov. Tuy nhiên ở cú sút sau đó, tiền vệ mang áo số 2 lại ra chân quá nhẹ và đưa bóng đúng vào vị trí người gác đền của U23 Kyrgyzstan đã chọn sẵn.

U23 Việt Nam tiếp tục có cơ hội với cú sút xa 1 chạm từ ngoài vòng cấm của Thái Sơn, đáng tiếc là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

U23 Kyrgyzstan dần đuối sức ở nửa sau hiệp 2. (Ảnh: afc)

Nhận thấy đối thủ đã thấm mệt, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục dùng "bài tủ" khi đưa các cầu thủ dự bị là Đình Bắc, Lê Văn Thuận và Quốc Cường vào sân để giải quyết trận đấu.

"Nước cờ" của thầy Kim một lần nữa phát huy hiệu quả tối đa. Phút thứ 87, trung vệ Lý Đức lên tham gia tấn công và thực hiện pha tạt bóng hướng đến vị trí của Lê Văn Thuận. "Siêu dự bị" mang áo số 10 của U23 Việt Nam đánh đầu lái bóng, bóng đập chân Khristiyan Brauzman và đi vào lưới. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Những phút cuối trận, Đình Bắc có cơ hội băng xuống đối mặt thủ môn nhưng hậu vệ của U23 Kyrgyzstan vẫn kịp thời lùi về ngăn chặn bàn thua thứ 3. Dù vậy, kết quả 2-1 là đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng A và sẽ góp mặt ở vòng đấu tiếp theo nếu ở trận đấu muộn, chủ nhà U23 Saudi Arabia không thua đối thủ U23 Jordan.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan với thất bại thứ 2 ở vòng bảng đã chính thức phải nói lời chia tay với sân chơi châu Á 2026./.

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: "Vua giải trẻ" Quốc Việt thay Đình Bắc Ở trận cầu quan trọng với đối thủ U23 Kyrgyzstan, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik quyết định để ngôi sao Đình Bắc trên băng ghế dự bị và trao lại vị trí dẫn dắt hàng công cho tiền đạo Quốc Việt.