Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Bùi Vĩ Hào lỡ hẹn phút chót VCK U23 châu Á 2026

Chiều 5/1, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trong đó, đáng chú ý khi chân sút nhận được nhiều kỳ vọng là Bùi Vĩ Hào không cùng các đồng đội góp mặt tại giải đấu tổ chức ở Saudi Arabia.

Dù đã nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu "tổng duyệt" với U23 Syria hôm 30/12/2025 vừa qua, nhưng Bùi Vĩ Hào vẫn chưa thể đảm bảo thể lực tốt nhất cho những trận đấu khó khăn với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định không chọn Vĩ Hào vào danh sách 23 cầu thủ dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước đó tại SEA Games 33, Vĩ Hào cũng đã được huấn luyện viên Kim Sang-sik điền tên vào danh sách chuẩn bị, nhưng sau cùng cũng lỡ hẹn với Đại hội vì không đạt yêu cầu thể trạng.

Tiền đạo thuộc biên chế Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục nỗ lực phục hồi chức năng với bác sỹ và thậm chí đã được ra sân thi đấu. Tuy nhiên, may mắn một lần nữa đã không đồng hành cùng chân sút quê An Giang.

Thay thế cho vị trí của Bùi Vĩ Hào là cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát, tác giả bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Syria vừa qua. Lê Phát sinh năm 2007, hiện đang thuộc biên chế Ninh Bình FC và đã ghi những dấu ấn nhất định ở V-League mùa giải năm nay.

Nguyễn Lê Phát (số 24) là cầu thủ thay thế cho Bùi Vĩ Hào. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh trường hợp của Bùi Vĩ Hào, U23 Việt Nam còn có thêm 1 trường hợp thay đổi nhân sự khác là trường hợp thủ môn Phạm Đình Hải (Hà Nội FC) được triệu tập bổ sung thay cho người gác đền Nguyễn Tân gặp chấn thương.

Với sự nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng sự hỗ trợ của AFC và Ban tổ chức nước chủ nhà, Đình Hải đã có visa chiều 5/1/2026. VFF sẽ sắp xếp để thủ môn này sớm bay sang Saudi Arabia hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam.

Vào 18 giờ 30 ngày mai (6/1), U23 Việt Nam đá trận ra quân tại bảng A, gặp đối thủ U23 Jordan. Bất chấp những thiệt thòi về nhân sự ngay trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò vẫn quyết tâm có điểm ở trận mở màn chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á 2026./.

Danh sách 23 cầu thủ của Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

