Premier League: Man City, Liverpool đánh rơi chiến thắng tiếc nuối

Ngoại trừ Arsenal, những đội bóng được xem là "ông lớn" của bóng đá Anh đều đã không giành được chiến thắng ở vòng 20 Premier League.

Man City hụt hơi trước Arsenal

Sau ngày mở màn năm mới 2026 không như mong đợi, Manchester City quyết tâm sẽ giành trọn 3 điểm trước một Chelsea không được đánh giá cao với sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane.

Với quyết tâm đó, đoàn quân của Pep Guardiola nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và có bàn thắng dẫn trước 1-0 của Tijani Reijnders ở phút 42.

Bàn thắng của Reijnders khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn với nhiều tình huống "ăn miếng trả miếng" được cầu thủ hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Chelsea bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 90+4 do công Enzo Fernandez sau pha kiến tạo của Malo Gusto. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận cầu tâm điểm vòng 20.

Kết quả này giúp cho The Blues có thêm 1 điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh top 4 và hướng đến những kết quả tốt hơn sau khi chia tay huấn luyện viên Enzo Fernandez.

Sau 20 vòng đấu, Chelsea đang có trong tay 31 điểm, xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League.

Còn với Man City, trận hòa thứ 2 liên tiếp trong những ngày đầu năm mới khiến họ hụt hơi trong cuộc đua ngôi vương với Arsenal.

Manchester City hiện tại có 42 điểm, vẫn xếp thứ 2 trên Aston Villa nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, họ đã để cho Pháo thủ thành London bỏ xa đến 6 điểm.

Ở vòng đấu này, Arsenal có màn ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân của AFC Bournemouth.

Liverpool rơi chiến thắng tiếc nuối

Cùng với Manchester City, Liverpool cũng chưa thể có khởi đầu năm 2026 thuận lợi khi cũng để rơi chiến thắng với việc để cho Fulham gỡ hòa 2-2 ở theo kịch bản điên rồ.

Tại Craven Cottage, Liverpool sớm bị dội "gáo nước lạnh" khi để co Fulham có bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Harry Wilson ở phút 17.

Liverpool hòa trận thứ 2 liên tiếp trong năm 2026.

Tuy nhiên, The Kop vùng lên trong hiệp 2 để có bàn gỡ hòa 1-1 của Florian Wirtz ở phút 57 và tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng khi Cody Gakpo ghi bàn dẫn ngược 2-1 ở phút 90+4.

Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool nhanh chóng bị dập tắt khi Harrison Reed tung cú sút từ ngoài vòng cấm, găm vào góc cao để ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ The Kop.

Kết quả này không thể khiến đoàn quân của Liverpool cảm thấy vui bất chấp việc họ đang duy trì mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot hiện đang xếp thứ tư với 34 nhưng cơ hội để họ cạnh tranh ngôi vương Premier League không nhiều khi mà khoảng cách với Arsenal đã là 14 điểm.

Manchester United và Tottenham cùng chia điểm

Cũng giống như Liverpool, hai đội bóng khác là Manchester United và Tottenham cũng không thể có được ngày vui trọn vẹn trước các đội bóng tân binh mùa này.

Trên sân nhà, Tottenham có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Ben Davies ở phút 30 sau tình huống lộn xộn trước khung thành của Sunderland.

Tuy nhiên, Sunderland đã vùng lên trong hiệp 2 và có bàn gỡ hòa của Brian Brobbey ở phút 80, để nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận.

Trong khi đó, Manchester United đã phải trải qua trận cầu đầy khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Elland Road trong cuộc chạm trán Leeds United.

Brenden Aaronson làm bùng nổ khán đài với bàn mở tỷ số đầu hiệp hai. Tuy nhiên, Matheus Cunha tỏa sáng để ghi bàn gỡ hòa giúp Quỷ đỏ tránh phải nhận thất bại đầu tiên trước Leeds United sau 16 năm.

Với trận hòa này, Manchester United hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp Premier League với 31 điểm, bằng điể với Chelsea và có nhiều cơ hội cạnh tranh top 4 chung cuộc.

Matheus Cunha giúp M.U có điểm trước Leeds United. (Nguồn: Getty Images)

Cũng ở vòng đấu này, Newcastle United có sự khởi đầu năm mới thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace. Bruno Guimarães và Malick Thiaw là những người lập công cho Chích chòe.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe có trong tay 29 điểm và thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 5 điểm, khiến cho cuộc đua sẽ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết./.

Premier League: Các 'ông lớn' đua nhau gây thất vọng ngày đầu năm mới Manchester City và Liverpool cùng nhau gây thất vọng qua đó để cho nhà vô địch lượt đi Arsenal bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.