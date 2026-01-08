Công bố danh tính trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chỉ định trọng tài người Iran Payam Heydari bắt chính trận U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U23 châu Á 2026.

Các trợ lý cho ông Payam Heydari gồm Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư Zaid Thamer Mohammed (Iraq).

Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Luk Kin Sun (Hong Kong, Trung Quốc).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 10/1 (theo giờ Việt Nam).

Cuộc chạm trán này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết U23 châu Á năm nay.

Sau lượt trận ra quân, U23 Việt Nam đang có 3 điểm, bằng điểm với chủ nhà U23 Saudi Arabia nhưng đứng đầu bảng A nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).

Với cục diện hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ rộng cửa trong cuộc đua suất đi tiếp nếu đánh bại U23 Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng bởi đối thủ bị đẩy vào tình cảnh khó khăn sau trận thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia ở ngày ra quân./.

Kết quả U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đứng đầu bảng, rộng cửa vào tứ kết U23 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Jordan, để đứng đầu bảng A và rộng cửa giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026.