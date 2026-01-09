Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 9/1: U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Trận đấu này mang tính chất quyết định rất lớn đến "số phận" của hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết.

Ở lượt trận ra quân, U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Jordan 2-0 bằng các bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đã phải đón nhận thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia trong tình cảnh phải thi đấu thiếu người.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam rộng cửa vào vòng tiếp theo và nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu nếu tiếp tục giành thêm chiến thắng.

Tất nhiên, việc đánh bại U23 Kyrgyzstan chắc chắn là điều không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhưng, nếu muốn sớm đi tiếp, "các chiến binh Sao vàng" không còn cách nào khác là phải hoàn thành nhiệm vụ.

Còn với U23 Kyrgyzstan, họ buộc phải giành chiến thắng hoặc chí ít là có điểm mới có thể tiếp tục hành trình của mình.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 21 hôm nay (9/1, theo giờ Việt Nam).

Cục diện U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có cơ hội sớm vào tứ kết Chiến thắng ở ngày ra quân giúp U23 Việt Nam có cơ hội rất lớn để sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết tại giải U23 châu Á 2026.

Còn vào lúc 23g30, đội chủ nhà U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán U23 Jordan trong bối cảnh cũng đang có lợi thế như U23 Việt Nam.

U23 Saudi Arabia đang có được 3 điểm, trong khi U23 Jordan chưa có điểm nào và buộc phải giành chiến thắng mới hy vọng đi tiếp.

Lịch thi đấu U23 châu Á ngày 9/1 21g00 U23 Kyrgyzstan-U23 Việt Nam

23g30 U23 Jordan-U23 Saudi Arabia