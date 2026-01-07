Kết quả U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đứng đầu bảng, rộng cửa vào tứ kết

U23 Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi có chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở loạt trận ra quân bảng A.

Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh thay nhau lập công để mang chiến thắng đầu tay về cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam từ chấm 11m ở phút 15, trong khi bàn thắng của Hiểu Minh thực hiện ở phút 42 với pha băng vào đệm bóng cận thành sau pha đá phạt góc của Văn Khang.

Đây được xem là bất ngờ đầu tiên của giải đấu khi mà đối thủ U23 Jordan được đánh giá khá cao trước khi bước vào giải đấu này.

Tuy nhiên, chiến thắng thuộc về U23 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng khi các "các chiến binh Sao vàng" đã thi đấu ấn tượng để tạo nên sự khác biệt trước đối thủ của mình.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U23 Saudi Arabia dù được đánh giá cao hơn song phải rất chật vật mới giành được chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.

U23 Saudi Arabia đã phải trải qua trận đấu khó khăn dù được thi đấu hơn người từ phút 35 khi Sharshenbekov bị truất quyền thi đấu.

Thậm chí, U23 Saudi Arabia có cơ hội phá vỡ bế tắc khi trọng tài cho hưởng penalty gây tranh cãi. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Musab vẫn không thể đánh bại được thủ thành của U23 Kyrgyzstan.

Phải đến phút 88, sau những nỗ lực bất thành, U23 Saudi Arabia mới có được niềm vui khi Rakan Al-Ghamdi dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ thành Nurlanbekov.

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu

Bàn thắng quý giá của Al-Ghamdi giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luigi Di Biagio có 3 điểm đầu tiên trên hành trình chinh phục ngôi vương tại giải U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, sau lượt trận ra quân, U23 Saudi Arabia chỉ xếp thứ hai ở bảng A sau lượt đấu tiên do kém U23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng/thua.

U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia đang cùng có được 3 điểm, nhưng "các chiến binh Sao vàng" có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với +1).

U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé tứ kết. (Nguồn: AFC)

Với kết quả này, hai đội U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh hai tấm vé của bảng A vào tứ kết.

Thậm chí, với cục diện hiện tại, bảng A sẽ sớm ngã ngũ ngay lượt trận thứ 2 nếu như cả U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia cùng giành trọn niềm vui.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng A ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan trong khi U23 Saudi Arabia chạm trán U23 Jordan.

HLV Kim Sang-sik nói gì sau trận đấu?

Sau chiến thắng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã cảm ơn tinh thần thi đấu quả cảm để giành chiến thắng của các học trò trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

"Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trong trận đấu này. Dù hiệp 2 gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội đã đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất, qua đó giành trọn 3 điểm," ông Kim Sang-sik nhấn mạnh trong lời mở đầu cuộc họp báo sau trận.

"Thuyền trưởng" của U23 Việt Nam đã chia sẻ về những tình huống cố định - yếu tố làm nên chiến thắng cho đội nhà ở trận đấu ra quân giải U23 châu Á 2026.

“Như ở các giải đấu trước và cả trong trận đấu hôm nay, chúng tôi tiếp tục ghi bàn từ tình huống cố định. Đây là nội dung được Ban huấn luyện tập trung rèn luyện rất kỹ trong quá trình huấn luyện. Khi các cầu thủ duy trì được sự tập trung cả trên sân tập lẫn trong thi đấu, hiệu quả sẽ được thể hiện," ông Km Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik họp báo sau trận đấu. (Nguồn: VFF)

Trong buổi họp báo, ông Kim Sang-sik ông thừa nhận gặp không ít khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự trước giải khi một số cầu thủ gặp chấn thương như Nguyễn Tân, Thanh Nhàn hay Bùi Vĩ Hào. Tuy vậy, ông đánh giá cao tinh thần sẵn sàng của các học tr: “Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt. Dù được bố trí ở vị trí nào, họ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Nói về hai trận đấu sắp tới, ông Kim cho biết: "Trận đấu tiếp theo của chúng tôi là gặp U23 Kyrgyzstan. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục tốt, chuẩn bị tốt cho trận đấu đó. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán và chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia"./.

