Cristiano Ronaldo giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất Trung Đông 2025.

Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025 tại Dubai (UAE), Cristiano Ronaldo vượt qua các ứng viên Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahly) để được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm 2025.

Đây là năm thứ ba liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha được vinh danh và là lần 6 lần có được danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi lễ, Ronaldo cho biết: "Mục tiêu của tôi vẫn là ghi bàn, giành thêm danh hiệu và tiếp tục thúc đẩy bản thân chinh phục những cột mốc mới. Tôi tin rằng mình sẽ chạm mốc 1.000 bàn nếu tránh được chấn thương."

Ronaldo hiện đã có được 956 bàn thắng trong sự nghiệp, tiến rất gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử.

Cũng tại lễ trao giải, Paris Saint Germain thống trị nhiều hạng mục quan trọng. Ousmane Dembele được vinh danh ở hạng mục giải Cầu thủ hay nhất 2025, Luis Enrique được bầu là Huấn luyện viên của năm, Desire Doue là Cầu thủ trẻ hay nhất, Vitinha là Tiền vệ xuất sắc, trong khi tập thể nhà đương kim vô địch châu Âu cũng nhận giải Câu lạc bộ của năm.

Lamine Yamal của Barcelona được bình chọn là Tiền đạo hay nhất, đồng thời nhận thêm Giải Diego Armando Maradona - danh hiệu đặc biệt dành cho những cầu thủ tấn công có ảnh hưởng nổi bật.

Tiền vệ Paul Pogba cũng có đêm đáng nhớ khi giành giải thưởng Màn trở lại ấn tượng nhất tại Globe Soccer Awards 2025./.

