FIFA chính thức đưa ra phán quyết về tấm thẻ đỏ của Ronaldo

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức đưa ra phán quyết về tấm thẻ đỏ mà Cristiano Ronaldo phải nhận ở trận Bồ Đào Nha thua Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Trái với những lo lắng về một án phạt nặng, FIFA chỉ đưa ra quyết định xử nhẹ tay với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cụ thể, FIFA sẽ treo giò Ronaldo 3 trận vì tấm thẻ đỏ sau hành vi với Dara O'Shea, nhưng hai trong số đó là "án treo." Hai trận còn lại được treo lại trong vòng 1 năm và sẽ được kích hoạt ngay lập tức khi CR7 tái phạm lỗi tương tự .

Như vậy, FIFA chỉ thi hành án treo giò 1 trận với Ronaldo, và án này đã được áp dụng ở trận Bồ Đào Nha gặp Armenia tại lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup.

Điều này đồng nghĩa với việc CR7 sẽ được góp mặt ngay trận ra quân của Đội tuyển Bồ Đào Nha vòng bảng World Cup 2026.

Nếu góp mặt tại World Cup 2026, Ronaldo sẽ cùng Lionel Messi lập kỷ lục dự 6 kỳ World Cup, vượt qua huyền thoại bóng đá Đức, Lothar Matthaus (5 lần, giai đoạn 1982 đến 1998). Messi sẽ bước sang tuổi 39 khi giải đấu khởi tranh tại Bắc Mỹ, còn Ronaldo sẽ 41 tuổi.

Trước đó, ở trận Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Ireland, Ronaldo đã bị trọng tài Glenn Nyberg truất quyền thi đấu sau pha thúc cùi chỏ vào lưng đối thủ.

Phút 61, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo sau tình huống va chạm với Dara O'Shea bên phía đội chủ nhà.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR xem lại pha va chạm giữa hai cầu thủ, ông Glenn Nyberg đã đưa ra quyết định xóa thẻ vàng và rút thẻ trực tiếp dành cho CR7 khi xác định anh có pha thúc cùi chỏ vào người đối phương.

Pha quay chậm cho thấy Ronaldo dường như đã không còn giữ được bình tĩnh khi bị O'Shea kèm quá sát trong bối cảnh Bồ Đào Nha chịu áp lực lớn vì bị Ireland dẫn với cách biệt 2 bàn.

Đây là lần đầu tiên Cristiano Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trong màu áo quốc gia sau 226 lần ra sân. Tính cả các trận tại câu lạc bộ, siêu sao này đã nhận tổng cộng 13 thẻ đỏ.

Với tấm thẻ đỏ ở trận đấu này, người hâm mộ của Ronaldo lo ngại anh nguy cơ bị treo giò ở World Cup 2026 nếu pha va chạm của anh bị xét vào diện bạo lực.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và Ronaldo vẫn có thể sát cánh cùng đồng đội trong hành trình chinh phục chức vô địch thế giới ở giải đấu quốc tế cuối cùng của anh.

Trước đó, Cristiano Ronaldo khẳng định World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, khi anh sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm đó.

"Tôi sẽ còn chơi thêm một hoặc hai năm nữa, nhưng World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của tôi, Cristiano Ronaldo chia sẻ. "Chắc chắn rồi, vì khi đó tôi đã 41 tuổi."

Cristiano Ronaldo từng giành lên ngôi vô địch châu Âu năm 2016 (EURO 2016) và UEFA Nations League, nhưng World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của anh ở cấp độ Đội tuyển./.

