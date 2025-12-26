Tiền vệ Hoàng Đức hoàn tất "hattrick" giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam

Tối 26/12, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), vinh danh những ngôi sao bóng đá Việt tài năng và có cống hiến nổi bật nhất trong năm nay.

Ở hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người hâm mộ là giải thưởng Quả bóng Vàng Nam 2025, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Câu lạc bộ Ninh Bình là cầu thủ được vinh danh.

Hoàng Đức đã vượt qua 2 ứng cử viên khác là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - chân sút trẻ vừa cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Năm 2025, Hoàng Đức là thủ lĩnh của tập thể Ninh Bình FC giành chức vô địch Giải hạng Nhất với thành tích bất bại và tiếp tục duy trì chuỗi trận ấn tượng sau khi thăng hạng với ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025/26.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức là "ông chủ tuyến giữa" trong thành tích vô địch ASEAN Cup 2024 của Đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm. Tại chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027, tiền vệ sinh năm 1998 tiếp tục là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Chiến thắng trong năm 2025 cũng giúp Hoàng Đức ghi danh vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành một trong những cầu thủ giành nhiều danh hiệu Quả bóng Vàng nhất với 3 lần, ngang bằng với thành tích của hai cựu danh thủ là Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh và chỉ kém 1 lần so với cựu tiền vệ Phạm Thành Lương.

Bên cạnh danh hiệu Quả bóng Vàng Nam 2025, Hoàng Đức cũng nhận được giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025, do khán giả bình chọn.

Với tiền đạo Đình Bắc, chân sút thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc năm 2025. Đình Bắc đang tập trung cùng đội tuyển U23 quốc gia nên không thể có mặt tại buổi lễ để nhận giải.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng Nữ 2025, tiền đạo Nguyễn Thị Bích Thùy (Câu lạc bộ Thái Nguyên T&T) là cầu thủ giành chiến thắng. Phạm Hải Yến (Câu lạc bộ Hà Nội) giành Quả bóng bạc và Trần Thị Thùy Trang (Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam) nhận Quả bóng đồng.

Bích Thùy nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Nữ năm 2025. (Ảnh: sggp)

Danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2025 thuộc về tiền đạo Alan Sebsatiao Alexandre (Câu lạc bộ Công an Hà Nội), sau khi vượt qua hai ứng viên là tiền đạo Leonardo Artur de Melo (Câu lạc bộ Công an Hà Nội) và thủ môn Patrik Lê Giang (Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh)./.

