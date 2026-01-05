U23 Việt Nam có chiều cao khiêm tốn và nhẹ cân nhất ở giải U23 châu Á 2026

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 4/1 đã công bố danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 của 16 đội tuyển.

Trong danh sách được công bố, AFC cũng đăng tải rõ thông tin chi tiết về số áo, ngày tháng năm sinh, chiều cao và cân nặng của 368 cầu thủ.

Theo thông số của AFC, U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay có chiều cao trung bình 176,7cm, cao hơn khá nhiều so với những giải đấu cấp châu lục gần đây.

Thủ thành Trần Trung Kiên (1,91m) chính là cầu thủ có chiều cao ấn tượng nhất trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam.

Cùng với Trần Trung Kiên, U23 Việt Nam còn nhiều cầu thủ khác có chiều cao từ 1m8 trở lên, gồm Bùi Vĩ Hào (1,80m), Phạm Lý Đức (1,82m), Nguyễn Hiểu Minh (1,85m), Nguyễn Đình Bắc (1,80m), Phạm Đình Hải (1,85m), Lê Văn Hà (1,84m) hay Cao Văn Bình (1,83m).

Tuy vậy, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam chỉ hơn U23 Thái Lan (1,7622m) về chiều cao trung bình trong số 16 đội tuyển tham dự giải U23 châu Á 2026.

Tại bảng A, các đối thủ của U23 Việt Nam có chiều cao tốt hơn. U23 Jordan là đội có chiều cao trung bình tốt nhất (180,7cm), tiếp đến là Kyrgyzstan (179,6cm) và chủ nhà Saudi Arabia (178,4cm).

Đội bóng sở hữu chiều cao ấn tượng nhất ở VCK U23 châu Á 2026 là tuyển U23 Iran (1,8296m). Đứng sau lần lượt là Trung Quốc (1,8196m), Australia (1,8091m), Jordan (1,8078m) và Nhật Bản (1,807m).

Không chỉ về chiều cao, ở chỉ số cân nặng, đội tuyển U23 Việt Nam xếp cuối trong số 16 đội với trung bình 69,87kg.

Đội đứng ngay trên về số cân nặng là U23 Thái Lan với cân nặng trung bình 70,17kg.

Dù sở hữu chiều cao và cân nặng không quá ấn tượng ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 song U23 Việt Nam lại được đánh giá cao về kinh nghiệm với tuổi trung bình là 22,22, trong đó có 13 cầu thủ sinh năm 2003.

U23 Liban là đội già nhất giải với trung bình 22,52 tuổi.

Ở chiều ngược lại, U23 Uzbekistan (20,52 tuổi) và U23 Nhật Bản (20,43 tuổi) sở hữu đội hình trẻ nhất giải, với các cầu thủ chủ yếu sinh năm 2005.

U23 Việt Nam cùng với Jordan, Arab Saudi và Uzbekistan là các đội không có cầu thủ nào đang chơi cho các câu lạc bộ nước ngoài.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có sự góp mặt của 16 đội, trong đó 15 đội vượt qua vòng loại hồi tháng 9 để cùng chủ nhà Saudi Arabia tranh tài.

16 đội được chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn đội đá vòng tròn một lượt, tranh hai suất mỗi bảng vào tứ kết.

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Jordan ở trận ra quân vào lúc 18g30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây cũng chính là trận mở màn cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau đó 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ đối đẩu đội bóng tân binh U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A (21g ngày 9/1).

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng màn so tài với chủ nhà U23 Saudi Arabia (23g30 ngày 12/1)./.

